"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом

Новости шоу бизнеса:Поскольку бойфренд известной модели немало зарабатывает, она сразу же отметила, что деньги любимого ее не интересуют вообще.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду известен на весь мир, о своей личной жизни он и его спутница Джорджина Родригес рассказывают редко и мало. Однако на днях 25-летняя аргентинская модель решила открыться представителям СМИ и дала откровенное интервью для иностранного глянца, в котором рассказала об их знакомстве с известным футболистом, а также отношениях в семье.

25-летняя девушка Криштиану Роналду сделала исключение и откровенно рассказала о жизни со знаменитым футболистом.

Стоит добавить, что впервые о романе Роналду и аргентинской модели заговорили в 2016 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Feliz domingo #family #love Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 25 Авг 2019 в 5:36 PDT

Наша первая встреча состоялась в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись – на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поговорить в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда,– откровенно призналась Джорджина Родригес.

Однако она не отрицает, что популярность ее избранника – не самый легкий бонус в отношениях.

Нелегко встречаться с таким известным человеком, но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления. Уверена, вместе мы можем преодолеть все, что угодно,– утвеждает модель.

Также она отметила, что много времени проводит с детьми. Поскольку у их отца насыщенный график, и он реже может позволить себе проводить много времени дома, то Джорджина пытается компенсировать это своим присутствием.

Я стараюсь быть дома больше времени. Провожу много времени со своими детьми... В доме есть рабочие места, которые облегчают работу по дому. В моей работе хорошо то, что я могу загружать фотографии из дома, а рекламные кампании проходят максимум два дня подряд,– заверила девушка Криштиану Роналду.

Экономическое богатство – это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. Богатство – это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад после продолжительной болезни умер мой отец, тогда я поняла, что действительно важно только одно – здоровье. Без здоровья мы ничто,– отметила Джорджина Родригес.