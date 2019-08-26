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"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом

"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом
12:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поскольку бойфренд известной модели немало зарабатывает, она сразу же отметила, что деньги любимого ее не интересуют вообще.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду известен на весь мир, о своей личной жизни он и его спутница Джорджина Родригес рассказывают редко и мало. Однако на днях 25-летняя аргентинская модель решила открыться представителям СМИ и дала откровенное интервью для иностранного глянца, в котором рассказала об их знакомстве с известным футболистом, а также отношениях в семье. 

25-летняя девушка Криштиану Роналду сделала исключение и откровенно рассказала о жизни со знаменитым футболистом.

Стоит добавить, что впервые о романе Роналду и аргентинской модели заговорили в 2016 году.  

 
 
 
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Feliz domingo #family #love

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Наша первая встреча состоялась в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись – на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поговорить в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда,– откровенно призналась Джорджина Родригес. 

Однако она не отрицает, что популярность ее избранника – не самый легкий бонус в отношениях. 

Нелегко встречаться с таким известным человеком, но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления. Уверена, вместе мы можем преодолеть все, что угодно,– утвеждает модель.  

Также она отметила, что много времени проводит с детьми. Поскольку у их отца насыщенный график, и он реже может позволить себе проводить много времени дома, то Джорджина пытается компенсировать это своим присутствием. 

Я стараюсь быть дома больше времени. Провожу много времени со своими детьми... В доме есть рабочие места, которые облегчают работу по дому. В моей работе хорошо то, что я могу загружать фотографии из дома, а рекламные кампании проходят максимум два дня подряд,– заверила девушка Криштиану Роналду.

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Экономическое богатство – это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. Богатство – это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад после продолжительной болезни умер мой отец, тогда я поняла, что действительно важно только одно – здоровье. Без здоровья мы ничто,– отметила Джорджина Родригес.

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Криштиану Роналду, Знаменитость, Известная модель, Джорджина Родригес, Известный футболист.
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