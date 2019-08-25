Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 25 августа, голливудская актриса отмечает день рождения.

Блейк Эллендер Браун родилась 25 августа 1987 года в городе Тарзана, Калифорния. Ее родители, Эрни и Элейн Лайвли, являются актерами. Это и сподвигло маленькую Блейк, а также ее многочисленных сестер и братьев, шагнуть на актерскую стезю.

Самой запоминающей ролью в карьере американской актрисы можно считать роль Серены Селии ван дер Вудсен в популярном сериале "Сплетница". Ее персонаж - яркая и открытая девушка, ее всегда окружают поклонники и фотографы светских газет. Она живая, подвижная, умеет как грустить, так и веселиться. Своей искренностью сразу вызывает симпатию у окружающих.

Кроме этого, Блейк Лайвли сыграла в таких фильмах: "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Век Адалин", "Отмель" и многих других, не менее известных кинокартин.

Блейк Лайвли счасливо живет в браке со своим мужем, голливудским актером Райаном Рейнольдсом, популярным, прежде всего, по таким фильмам как "Дэдпул", "Дэдпул 2", а также "Пленница", "Вне/себя", "Живое".

Голливудская актриса славится безупречным чувством стиля, которое не раз позволяло Блейк блистать на светских мероприятиях и затмевать остальную публику.

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