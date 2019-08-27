Скачать
Вторник, 27.08.2019
Трампу посоветовали пригласить Зеленского на G7
Трампу посоветовали пригласить Зеленского на G7
Ворвались без предупреждения: СБУ и ГБР заблокировали работу Рады
Ворвались без предупреждения: СБУ и ГБР заблокировали работу Рады
Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Кэмпбеллом
Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Кэмпбеллом
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)

Джамале - 36: о жизни настоящей украинки

Джамале - 36: о жизни настоящей украинки
11:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 27 августа, она празднует свой 36 день рождения.

Сусана Алимовна Джамаладинова, или просто Джамала. Гордая представительница крымскотатарского народа, талантливый музыкант и настоящая украинка.

Немного про Джамалу

Победительница Евровидения-2016 давно начала музыкальную карьеру и успела влюбить в свой волшебный голос миллионы поклонников. Ее музыка сочетает в себе джаз, ритм-н-блюз и этнические вкрапления.

Музыкант родились в Киргизии. Туда убегала ее прабабушка после депортации крымских татар с полуострова. Позже семья вернулась на родину, где и росла Сусанна. Но, как мы знаем, уже взрослой Джамале пришлось повторить судьбу прабабушки после аннексии Крыма Россией...

Родители певицы – тоже музыканты. В детстве Сусанна мечтала стать певицей и ветеринаром. По крайней мере, наполовину мечта осуществилась. Образование у Джамалы музыкальное. Она с детства серьезно работала над будущей карьерой. С юности она участвовала в различных конкурсах и фестивалях.

Переломным моментом стала победа на молодежном конкурсе "Новая волна" в 2006 году. А там понеслось! Джамала разорвала контракт с продюсером Еленой Коляденко (она хотела сделать из певицы традиционную русскоязычную поп-диву) и с каждым годом становилась все более популярной. 

После "Новой волны" Джамала замахнулась на "Евровидение". Однако в отборочном туре проиграла Мике Ньютон. В 2016 певица таки представила Украину на конкурсе и привезла нам победу! 

В 2017 году Джамала вышла замуж. А через год певица родила первенца Джамала родила первенца: известно имя ребенка . Своего сына она назвала Эмиром-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулеймановым. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наш перший місяць разом @chiccoukraine #totallook #chicco

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)  

Она уникальна и голосом, и мыслями. Нам есть чему у нее поучиться! Предлагаем прочитать топ-цитаты музыканта.

5 фактов про Джамалу: видео 

Про счастье

Счастливый человек чувствует себя комфортно в любой стране или месте. 

"Счастье для меня – это когда нет ненависти между людьми, среди которых я живу. Когда люди хорошо относятся друг к другу. Не обязательно любить, но важно уважать другого человека", – убеждена певица.

Про деньги

Я мечтаю ровно про такой гонорар, который обеспечил бы мне спокойное существование, чтобы спокойно записать альбом, чтобы не концертировать хотя бы три месяца. 

"Папа меня учил, что нельзя оставлять еду на тарелке и накапливать вещи, которыми ты не пользуешься", – как-то поделилась воспоминаниями Джамала.

Про музыку

Я каждый раз пою так, будто это мое последнее выступление. 

"Врет и творческий человек, который говорит, что ему безразлично, что думают люди", – уверена певица.

"Сейчас такое время, что всем некогда. Люди не слушают музыку альбомами, у всех есть время только на модный торчок, когда просто проезжает машина, из которой доносится какая-то радиостанция. А вот сесть послушать музыку полностью, сходить на концерт и послушать его целиком, прочитать книгу, а не просто цитаты из Facebook, не хватает времени, темп ускорился. От этого мне как-то грустно. Потому что мы пропускаем что-то очень важное", – поделась она мыслями. 

Джамала показала стильный тренд который популярный в этом сезоне

Жизненное кредо

Мое жизненное кредо – арабская пословица: "Ни один сосуд не вмещает больше своего объема, кроме кувшина знаний – он постоянно расширяется".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певица, Знаменитость, Артистка, Джамала, Сусана Алимовна Джамаладинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
04 ТОП-10 причин есть овсяную кашу каждый день
05 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь