"Знакомьтесь, наш junior": известный украинский телеведущий станет папой

Его жена Инна находится на 20 неделе беременности.
Этой новостью Тимур Мирошниченко поделился с поклонниками на официальной Instagram-странице. К записи счастливый папаша добавил результаты летней фотосессии со своей женой Инной.
"На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!"– с юмором написал Тимур Мирошниченко к фото с беременной женой.
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В то же время жена телеведущего призналась, что сейчас находится на 20 неделе беременности. Кроме этого, Инна трогательно призналась в любви звездному мужу.
Я настолько сильно тебя люблю, что мысль о большой семье, где в каждом есть частичка тебя, делает меня невероятно счастливой. Знакомьтесь, наш junior. 20 недель. Он уже прошел половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном – в нашей любви! – написала Инна Мирошниченко.
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Мне хотелось окутать тебя бесконечной нежностью, теплом и любовью. Хотелось, чтоб ты был самым счастливым и самым любимым в этой вселенной. ⠀ Так появилась она. Наша #МимиТимуровна. Маленькая девочка, которая способна любить тебя так же сильно, как я, а может даже больше. Она наполнила твою жизнь светом и смыслом, каких ты не чувствовал ранее. ⠀ И любви стало так много, глубокой, такой проникновенной и такой трепетной... что мне захотелось, чтобы она и дальше продолжалась в глазах наших детей. ⠀ Я настолько сильно тебя люблю, что мысль о большой семье, где в каждом есть частичка тебя, делает меня невероятно счастливой. ⠀ Знакомьтесь, наш #Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном - в нашей любви! ⠀ Photo: @ikphotosession ⠀ #InTimFamily
Известно, что жена Тимура Мирошниченко будет рожать в одной из частных клиник столицы, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Снежана Бабкина.
Это будет не первый ребенок в семье Тимура и Инны Мирошниченко. 18 июня 2018 года у пары родилась девочка, которую они назвали Мией.