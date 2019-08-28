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Дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: фото

Дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: фото
15:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Поскольку 1-летней Сторми повезло родиться в одной из самых знаменитых звездный семей в мире, ее с детства приучают к роскошной жизни и светским выходам.

Так, накануне дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта впервые ступила на красную дорожку.

Свой первый день рождения Сторми отпраздновала в большом кругу звездных гостей, принимая драгоценные подарки, среди которых первая сумка от Chanel. Однако свой первый выход на красную дорожку звездная дочь сделала только по случаю знаменательного события в их семье.

Накануне, 27 августа, в Санта-Монике состоялась премьера фильма о 28-летнем возлюбленном Кайли Дженнер Трэвисе Скотте. Картина получила название "Трэвис Скотт: смотри, мама, я умею летать" (Travis Scott: Look Mom I Can Fly). 22-летняя миллиардерша решила, что презентация фильма об отце своего ребенка хорошая возможность, чтобы показать полуторагодовалой Сторми, что такое красная дорожка.

 
 
 
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Webster's fam Такие счастливые

Публикация от Kardashian family (@kardashian_family.life)

Перед папарацци звездная пара появилась в потрясающих образах, не стесняясь демонстрировать чувства на камеру. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт много обнимались, целовались, а также смеялись вместе с полуторагодовалой Сторми, которая была в восторге от всего, что происходило вокруг нее.

Это очень горячо: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

Для первого появления в целом составе на красной дорожке молодая мама выбрала сдержанное белое платье меди, которое идеально подчеркивало ее пышные формы, и туфли-лодочки в тон. Вместе с тем свою дочь она одела в спортивном стиле. Сторми дебютировала на красной дорожке в камуфляжном костюме ярких цветов и белых кроссовках.

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Стиль, Наряд, Красная дорожка, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Дочь Кайли Дженнер, Строми.
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