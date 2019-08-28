Майли Сайрус посвятила тату бывшему мужу

Новости шоу бизнеса:Майли Сайрус сделала новую татуировку, посвященную разводу с Лиамом Хемсвортом.

На теле 26-летней Майли Сайрус есть множество татуировок, большинство из которых украшают ее руки. На днях звезда пополнила свою коллекцию, что стало известно после ее выступления на премии MTV Video Music Awards 2019. Хотя сама певица не комментировала тату, журналисты и поклонники пришли к выводу, что надпись посвящена ее разрыву с мужем.

Во время церемонии награждения MTV Video Music Awards 2019 Майли Сайрус впервые после развода вышла на сцену, чтобы исполнить свою новую композицию Slide Away. Звезда выбрала для выступления черное мини-платье на бретельках, открывающее взгляду ее руки.

Фотографы запечатлели на левом плече певицы новую надпись, которая оказалась строчкой из песни The Thing группы Pixies: Мой разум был объят страхом, но сердце чувствовало себя свободным.

Разглядеть новое тату поклонники Сайрус смогли в профиле популярного у знаменитостей тату-мастера Дэниела Винтера.

Вероятно, надпись Майли набила уже после того, как Лиам Хемсворт подал документы на развод. По словам инсайдеров, звезда была удивлена и разочарована его поспешностью.

Для нее значимо все то, что связывало их с Лиамом долгие годы, и оттого ей сложнее принять тот факт, что это больше не повторится. Есть так много всего, что она в нем искренне любит. Тем не менее, Майли в порядке и двигается дальше, — поделился источник.