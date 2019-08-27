Американская певица пришла с новой девушкой на светское мероприятие: фото

Новости шоу бизнеса:Майли Сайрус была одной из приглашенных гостей на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2019.

Американская певица Майли Сайрус публично подтвердила свои отношения с блогером Кэйтлин Картер.

И хоть артистка не получила престижную награду, все же покрасувалась на сцене мероприятия. Перед зрителями она представила новые песни из своего репертуара и шоу-программу.

Однако не это привлекло внимание западных СМИ. На светскую вечеринку после церемонии Майли Сайрус пришла в сопровождении своей новой избранницы – 30-летнего блогера Кэйтлин Картер. Перед камерами певица взяла девушку за руку, подтвердив все слухи о романе.

Для первого совместного выхода звезды выбрали повседневный наряд. Так, Майли Сайрус предстала перед журналистами в джинсах, белом топе, кардигане и ковбойской шляпе. А вот Кейтлин красовалась рядом с любимой в джинсах, футболке и пиджаке oversize.

О новой пассии Майли Сайрус стало известно в середине августа 2019 года. Певица со своим мужем Лиамом Хемсвортом объявили о разрыве отношений, после чего звезда отправилась на отдых в Италию. Во время загара на пляже острова Комо папарацци удалось сфотографировать девушек: Майли и Кейтлин поцеловались, что и повлекло десятки новостей об их романе.

Впоследствии в Лос-Анджелесе Майли Сайрус познакомила новую девушку со своей мамой Тиш. По словам инсайдеров, родители певицы не в восторге от перемен в личной жизни дочери. Они даже уговаривали Лиама Хемсворта не подавать документы на развод, однако актер все же решил официально завершить отношения с Майли Сайрус.