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В фуражке от украинского дизайнера: "ангел" Victoria's Secret на прогулке в Париже

В фуражке от украинского дизайнера: "ангел" Victoria's Secret на прогулке в Париже
19:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Супермодель Изабель Гулар прогулялась по Парижу в фуражке от известного украинского дизайнера.

Известная бразильская супермодель Гулар, более известная как "ангел" Victoria's Secret, обнародовала снимки с прогулки по столице моды в головном уборе от знаменитого украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Почти все лето 34-летняя Изабель Гулар очаровывала снимками с отдыха в разных уголках мира, публикуя их на своей странице в Instagram, а за несколько дней до осени показала своим фанатам идеальный легкий look.

Звезда подиумов прокомментировала серию фотографий словами "Лето в Париже". Она была одета в белую длинную рубашку свободного покроя и широкие шорты в тон, которые очень популярны этим летом. Однако первое, что заметили украинцы, это ее головной убор. На голове Гулар красовалась фуражку песочного цвета с инициалами известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

 
 
 
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L’été à Paris#paris #summer #stroll

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Изабель Гулар опять блеснула шикарной фигурой на отдыхе

Стоит добавить, что бразильская супермодель не первая из знаменитостей, кто примеряет его творения. В списке владельцев головных уборов от Ruslan Baginskiy также Белла и Джиджи Хадид, Тейлор Свифт, Мадонна, Ирина Шейк и многие другие.

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Модель, Украинский дизайнер, Ангел Victoria's Secret, Изабель Гулар, Бразильская супермодель.
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