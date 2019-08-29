Пообедали в деревенском пабе: герцоги Сассекские посетили местный общепит

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри и Меган Маркл не против лишний раз заглянуть в скромное заведение.

Как сообщают зарубежные издания, герцоги Сассекские со своим трехмесячным сыном посетили деревенский паб в графстве Беркшир, Винкфилд.

Как известно, пока посетители наслаждались последними летними лучами солнца на террасе кафе, Меган Маркл и принц Гарри решили пообедать внутри заведения.

Королевская чета заказали традиционное меню: они отведали жаркое. Кроме этого, принц Гарри угощал себя двумя пинтами пива, а Меган Маркл позволила небольшой стакан простой воды.

Стоимость обеда составила всего 15 фунтов стерлингов.

Во время обеда маленький сын четы спокойно спал в своей коляске, а хозяин заведения обслуживал членов королевской династии также, как и остальных посетителей.