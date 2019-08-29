В образе принцессы Ди: Хейли Бибер снялась для известного глянца (Фото)

Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли (Болдуин) снялась для сентябрьского выпуска французского глянцевого журнала Vogue в образе принцессы Дианы, которая трагически погибла 31 августа 1997 года.
В фотосессии для парижского Vogue модель Хейли Бибер снялась в спортивных образах в стиле принцессы Дианы. Как известно, мать принцев Уильяма и Гарри когда начала тренд на велосипедки.
Этот элемент гардероба леди Ди надевала с массивными белыми кроссовками и высокими носками. Кроме того, Диана обожала оверсайз-свитшоты, а также экспериментировала с джинсами и жакетами.
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ХЕЙЛИ БИБЕР В ОБРАЗЕ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ ⠀ И это новая съемка Vogue Paris. Нам, конечно, очень нравится, как выглядит Хейли, но только нам кажется, что миссис Бибер еще не заслужила сравнений с леди Ди? Пиши свое мнение в комментариях и читай подробности по ссылке в шапке профиля! #хейлибибер #принцессадиана
Леди Диана могла стильно сочетать спортивный и casual стили в одном и стала настоящей революционеркой в модной индустрии. Хейли Бибер повторила "аутфит" первой жены принца Чарльза. Добавим, что вероятнее всего выпуск глянцевого издания будет посвящен годовщине смерти принцессы Дианы – 31 августа.