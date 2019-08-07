Хейли Бибер продемонстрировала образы, которые будут носить все звезды этой осенью

Новости шоу бизнеса:Ключевые тренды грядущей осени изрядно подходили стройной и харизматичной модели.

Американская модель и жена певца Джастина Бибера, Хейли, приняла участие в модной фотоистории для журнала W Magazine.

Автором фотосессии в издании стал фэшн-фотограф Колин Доджсон, а стилистом съемки выступила Сара Мунвес. На теплых и уютных фотографиях 22-летняя Хейли надела вещи брендов класса люкс: Gucci, Versace, Bottega Veneta, Saint Laurent, Giorgio Armani, Loewe и других.

Среди вещей можно увидеть, что особенно популярными в новом сезоне будут оверсайз, змеиный и леопардовый принты, кожаная одежда, обувь с вытянутым носком. Практически все то, что носили прошлой весной и что стремительно ворвалось в мировую моду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @wmag shot by @colin_dodgson styled by @saramoonves Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 2 Авг 2019 в 6:11 PDT

Можно с уверенностью сказать, что в 2019 году Хейли Бибер станет хорошим кандидатом на звание неофициальной "Мисс Америка"... и первой поп-леди, – вспоминают о модели в выпуске издания.

Напомним, 46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой.