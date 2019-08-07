Скачать
Среда, 07.08.2019
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

Хейли Бибер продемонстрировала образы, которые будут носить все звезды этой осенью

Хейли Бибер продемонстрировала образы, которые будут носить все звезды этой осенью
14:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ключевые тренды грядущей осени изрядно подходили стройной и харизматичной модели.

Американская модель и жена певца Джастина Бибера, Хейли, приняла участие в модной фотоистории для журнала W Magazine.

Автором фотосессии в издании стал фэшн-фотограф Колин Доджсон, а стилистом съемки выступила Сара Мунвес. На теплых и уютных фотографиях 22-летняя Хейли надела вещи брендов класса люкс: Gucci, Versace, Bottega Veneta, Saint Laurent, Giorgio Armani, Loewe и других.

Среди вещей можно увидеть, что особенно популярными в новом сезоне будут оверсайз, змеиный и леопардовый принты, кожаная одежда, обувь с вытянутым носком. Практически все то, что носили прошлой весной и что стремительно ворвалось в мировую моду. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@wmag shot by @colin_dodgson styled by @saramoonves :)

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@wmag shot by @colin_dodgson styled by @saramoonves

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Беременная Бар Рафаэли продемонстрировала стильные аутфиты: фото

Можно с уверенностью сказать, что в 2019 году Хейли Бибер станет хорошим кандидатом на звание неофициальной "Мисс Америка"... и первой поп-леди, – вспоминают о модели в выпуске издания.

Напомним, 46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одежда, Знаменитости, Коллекция одежды, Хейли Бибер, Осень 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
02 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
04 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
05 Брюгге - Динамо: слова Хацкевича после матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Опубликованы требования правительства к качеству меда
Опубликованы требования правительства к качеству меда
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь