"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)

Украинский певец Олег Винник станет ведущим в прямом эфире развлекательного проекту "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 25 августа 2019 года.
Об этом Винник сообщил своим поклонникам на странице в Instagram-Stories. Певец появится на телеэкранах в новом выпуске шоу 1 сентября в 21:00.
Олег Винник будет ведущим балкона, который будет общаться с участниками после их выступлений и будет узнавать реакцию танцовщиков на оценки от судей шоу "Танцы со звездами 2019" – Франциско Гомеса, Екатерины Повар и Влада Ямы.
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Готові до вибухової новини? У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками
Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно... Встретимся на "Танцах со звездами", – сказал певец.