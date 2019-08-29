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"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)
"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу

"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)

"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Олег Винник станет ведущим шоу "Танцы со звездами 2019".

Украинский певец Олег Винник станет ведущим в прямом эфире развлекательного проекту "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 25 августа 2019 года.

Об этом Винник сообщил своим поклонникам на странице в Instagram-Stories. Певец появится на телеэкранах в новом выпуске шоу 1 сентября в 21:00.

Олег Винник будет ведущим балкона, который будет общаться с участниками после их выступлений и будет узнавать реакцию танцовщиков на оценки от судей шоу "Танцы со звездами 2019" – Франциско Гомеса, Екатерины Повар и Влада Ямы.

 
 
 
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Готові до вибухової новини? У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

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Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно... Встретимся на "Танцах со звездами", – сказал певец.

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Шоу, Танцы со звездами, Ведущий, Танцевальное шоу, Олег Винник, Танцы со звездами 2019.
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