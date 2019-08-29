В стиле мультфильма: как праздновали день рождения дочери Мадонны (Фото)

Новости шоу бизнеса:61-летняя американская поп-дива Мадонна устроила настоящую сказку для своих 7-летних дочерей.

Стелла и Эстер предстали в образах Русалочки на праздновании своего дня рождения.

Яркие фото Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что поп-дива готовится к большому турне, она не забывает делать перерывы и посвящать время семье. Так, для своих приемных дочерей Есфирь и Стеллы звездная мама устроила вечеринку по случаю дня рождения в стиле одного из самых популярных мультфильмов.

На фото девочки предстали в с яркими хвостами, который присущ главной героини мультфильма "Русалочка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram The After Party #birthday #twins #estere #stella Публикация от Madonna (@madonna) 26 Авг 2019 в 11:09 PDT

Однако на этом развлечения девушек не завершились. Эстер и Стелла также примерили костюмы Леди Баг и Супер-кота, весело позируя на фото.

После этого они задували свечи на торте, дизайн которого кондитеры выполнили в той же тематике и в тех же оттенках.