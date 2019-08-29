В стиле мультфильма: как праздновали день рождения дочери Мадонны (Фото)

Стелла и Эстер предстали в образах Русалочки на праздновании своего дня рождения.
Яркие фото Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
Несмотря на то, что поп-дива готовится к большому турне, она не забывает делать перерывы и посвящать время семье. Так, для своих приемных дочерей Есфирь и Стеллы звездная мама устроила вечеринку по случаю дня рождения в стиле одного из самых популярных мультфильмов.
На фото девочки предстали в с яркими хвостами, который присущ главной героини мультфильма "Русалочка".
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Однако на этом развлечения девушек не завершились. Эстер и Стелла также примерили костюмы Леди Баг и Супер-кота, весело позируя на фото.
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The Birthday Party was Miraculous #Estere #Stella #twins #birthday #ladybug #chatnoir
После этого они задували свечи на торте, дизайн которого кондитеры выполнили в той же тематике и в тех же оттенках.