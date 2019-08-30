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Королева Рания поделилась планами празднования своего дня рождения

Королева Рания поделилась планами празднования своего дня рождения
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рания призналась, что не любит быть в центре внимания, а дни рождения любит отмечать в кругу семьи.

Иорданская королева Рания аль-Абдулла завтра, 31 августа, будет праздновать свой день рождения. Красавице-жене Абдаллы II должно исполниться 49 лет. Женщина в Иордании является настоящей иконой стиля и примером для подражания. Впервые за долгое время Рания дала интервью, в котором рассказала о воспитании детей, своих желаниях и дне рождения. 

Иорданская королева, которая воспитывает с мужем четверых детей: 25-летнего принца Хуссейна, 22-летнюю принцессу Иман, 18-летнюю принцессу Сальму и 14-летнего принца Хашима, дала редкое откровенное интервью британскому изданию Hello!.

Когда я была маленькой, то мои дни рождения всегда приходились на период летних каникул, когда все школьные друзья были в отъезде. Так что я почти никогда не устраивала вечеринки. Тогда это могло казаться неудачей, но знаете, сейчас все как раз наоборот. Иметь день рождения в августе значит, что у тебя есть возможность собрать всю семью дома,– пояснила она. 

Иорданская королева пошутила, что когда будет задувать свечи, то сначала удивится их количеству. "Наверное, и торт должен становиться больше по мере того, как я становлюсь старше!" – добавила жена Абдаллы II. 

Королева Рания рассказала, что с каждым прожитым годом ее желания становятся все меньше и проще. 

Впоследствии нам начинает хотеться простой жизни. Мы начинаем понимать, что в этом мире действительно значимо, а это на самом деле очень банальные вещи: отношения, которые мы выстраиваем с любимыми людьми, и мотивация быть лучше для других,– заявила иорданская икона стиля. 

Кроме того, женщина заговорила о воспитании собственных детей. По словам Рании, она учит их помнить не только о своих потребностях, но и потребностях других людей. 

Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

"Мы учим детей состраданию и доброте – качествам, которым обычно обучают дома и в очень раннем возрасте. Самое главное, я всегда повторяю, что они должны носить свои титулы, а не наоборот. Это ответственность, а не привилегия", – отметила иорданская королева.

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Королевская семья, День рождение, Рания, Рания аль-Абдулла, Иорданская королева.
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