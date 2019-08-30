Роскошная: итальянская актриса предстала в стильном total black look на красной дорожке

Новости шоу бизнеса:Завершением стильного "аутфита" стали черные солнцезащитные очки и роскошное золотое кольцо от Cartier.

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи прибыла на ежегодный Венецианский кинофестиваль, на котором представит фильм "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ в рамках спецпоказа. В ленте женщина сыграла главную роль вместе со своим экс-супругом Венсаном Касселем.

Итальянка попала в объективы папарацци в total black look. Моника Беллуччи надела длинное черное платье с плиссировкой и широкими рукавами от Christian Dior.

Свой образ актриса дополнила лаковыми туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin, в которых звезда неоднократно появляется на красных дорожках.

Говорят, что на Венецианский кинофестиваль вскоре прибудет и бывший муж Моники Венсан Кассель, который женат на 22-летней модели Тине Кунаки. Беллуччи представит зрителям криминальную драму, которая вышла в 2002 году. В фильме рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, потом они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник.