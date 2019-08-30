На Венецианский кинофестиваль "прилетели" "ангелы" Victoria's Secret: фото

28 августа в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке мероприятия было много знаменитостей, среди которых – "ангелы" Victoria's Secret.
Исключением не стал Венецианский кинофестиваль, куда пришли "ангелы" Victoria's Secret: Барбара Палвин, Изабели Фонтана,Кэндис Сванепул и другие.
Шведская модель Эльза Хоск выглядела очаровательно в черном платье из коллекции Etro с завязками на животе, подчеркнув свою стройную талию.
Кэндис Сванепул также выбрала вечернее платье молочного оттенка от бренда Etro, которое подчеркнуло фигуру модели.
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Thank you for having me @etro it’s a dream come true being able to see Venice. #graziemille #venice76 @tabayerjewelry @elizabethsulcer
Blus-size модель Барбара Палвин подготовила идеальный образ в голливудском стиле: роскошное черное платье от Giorgio Armani, локоны и легкий макияж.
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Изабель Фонтана отдала предпочтение эффектному платью от Alberta Ferretti, которое состоит из пышной юбки и топа желтого цвета. Образ "ангела" VS завершили золотые босоножки на высоком каблуке.
Марта Хант вышла на красную дорожку в черном платье с корсетным верхом и прозрачным черным подолом из коллекции Alberta Ferretti.
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La Vérité premiere Thank you @albertaferretti for a magical first stay in Venice! (I wish I didn’t have to cut off the full photo!)
Ранее на фестиваль прибыла итальянская актриса Моника Беллуччи в стильном total black look. Актриса представит фильм "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ.