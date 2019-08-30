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На Венецианский кинофестиваль "прилетели" "ангелы" Victoria's Secret: фото

На Венецианский кинофестиваль "прилетели" "ангелы" Victoria's Secret: фото
15:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитые модели – всегда желанные гости на светских мероприятиях.

28 августа в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке мероприятия было много знаменитостей, среди которых – "ангелы" Victoria's Secret. 

Исключением не стал Венецианский кинофестиваль, куда пришли "ангелы" Victoria's Secret: Барбара Палвин, Изабели Фонтана,Кэндис Сванепул и другие.

Шведская модель Эльза Хоск выглядела очаровательно в черном платье из коллекции Etro с завязками на животе, подчеркнув свою стройную талию. 

 
 
 
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Woke up with a smile Thank you @etro and Venice film festival for the most magical opening ceremony. I feel so lucky to have these experiences and see the world with friends

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Кэндис Сванепул также выбрала вечернее платье молочного оттенка от бренда Etro, которое подчеркнуло фигуру модели. 

 
 
 
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Thank you for having me @etro it’s a dream come true being able to see Venice. #graziemille #venice76 @tabayerjewelry @elizabethsulcer

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)

Blus-size модель Барбара Палвин подготовила идеальный образ в голливудском стиле: роскошное черное платье от Giorgio Armani, локоны и легкий макияж.  

 
 
 
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Dolce Vita @armanibeauty #ArmaniBeautyStars

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Изабель Фонтана отдала предпочтение эффектному платью от Alberta Ferretti, которое состоит из пышной юбки и топа желтого цвета. Образ "ангела" VS завершили золотые босоножки на высоком каблуке.

 
 
 
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Meu look @albertaferretti no Festival de Veneza My @albertaferretti look on the Venice film festival carpet #redcarpet #venicefilmfestival #festivaldeVeneza

Публикация от Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Марта Хант вышла на красную дорожку в черном платье с корсетным верхом и прозрачным черным подолом из коллекции Alberta Ferretti.

 
 
 
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La Vérité premiere Thank you @albertaferretti for a magical first stay in Venice! (I wish I didn’t have to cut off the full photo!)

Публикация от Martha Hunt (@marthahunt)

Ранее на фестиваль прибыла итальянская актриса Моника Беллуччи в стильном total black look. Актриса представит фильм "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ.

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Все по теме:

Victoria's Secret, Знаменитость, Ангелы, Эльза Хоск, Марта Хант, Изабель Фонтана, Барбара Палвин, Знаменитые модели, Кэндис Сванепул.
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