Камерон Диаз - 47: голливудские секреты красоты вечной красотки

Новости шоу бизнеса:Голливудской актрисе Камерон Диаз 30 августа исполняется 47 лет.

Американка – блестящий пример того, что за внешнем видом скрываются не чудеса медицины или прихоти генетики, а постоянная работа над собой и вдумчивый подход к тому, что попадает в рот.

Кэмерон Диаз не просто сходила к диетологу. Она сама стала специалистом в области здорового образа жизни. Общение со специалистами, исследования их трудов и мыслей в результате привели актрису к написанию "книги о теле". Несколько идей там настолько достойны внимания, что не поделиться ими было бы преступлением.

Первой из них можно воспользоваться чуть ли не сразу после подъема с постели. Золотое правило Кэмерон Диаз где бы она ни была и каким бы ни были планы на день – она ни за что не пропускает завтрак. Актриса убеждена, первый прием пищи не просто важен для человеческого организма, он является определяющим для того каким будет весь день. Правильный завтрак поможет вашему организму проснуться и даст необходимую энергию.

Хорошо позавтракав, вы еще и застрахуете себя от ненужных перекусов в течение дня, которые часто являются главной причиной, не позволяющей сбросить лишний вес. Итак, Кэмерон Диаз завтракает каждое утро и делает это в основном – овсянкой. Ага, никаких тебе удивительных, редких, элитных продуктов название которых с первого раза и не произнесешь. Обычные овсяные хлопья. Единственное условие – они должны быть грубого помола, что позволяет сохранить все полезные вещества овса.

И никаких мюсли из коробки. Ведь последние – один из главных обманов магазинных полок. Продукт на котором обычно большими красивыми буквами написано фитнес, от этого самого фитнеса имеет, собственно, только надпись. Перевернув коробку мюсли, чаще всего найдете в их составе добавленные сахар и жир, поэтому в итоге больше калорий – меньше пользы.

Поэтому смело берем пример с Кэмерон – покупаем обычную овсянку, а уже потом добавляем чего душа пожелает. Да и природа уже напихала в нее немало всего.

Цинк, марганец, железо и магний помогут существенно оздоровить и защитить кожу. Медленные углеводы обеспечат энергией, которая будет высвобождаться постепенно и дольше давать ощущение сытости. Для этого эффекта овсянку, к слову, советуют немного не доваривать. Антиоксиданты – уникальные вещества, которые способны защищать клетки организма от свободных радикалов, которые провоцируют рак и повреждают сосуды. И, конечно, клетчатка или другими словами пищевые волокна. Их важность для нас переоценить вообще сложно.

Если коротко, то клетчатка не перерабатывается организмом, взамен, по сути, проходит сквозь него транзитом. При этом как губка впитывая токсины, которые засоряют кишечник. Пищевые волокна помогают лучше усваивать белок, контролируют выработку инсулина, а еще дают ощущение сытости, что безусловный плюс для тех, кто хочет похудеть. И если лишний вес вам не грозит, достаточное количество клетчатки в рационе человека позволит быть спокойным за чистоту собственных внутренностей.

Утренняя порция овсянки позволит закрыть около 20% суточной потребности в пищевых волокнах. Остальные следует искать в овощах, фруктах, бобовых и зерновых. Когда же этих вещей в рационе не хватает, можно заменить их клетчаткой с коробки. По 1-2 чайных ложки два раза в день вполне достаточно. Найти пищевые волокна не сложно в аптеке или супермаркете, и стоят они не дорого. Употребляя клетчатку в такой форме ее необходимо запивать, а тем, у кого уже есть проблемы с желудком, стоит сначала проконсультироваться с врачом.

В Кэмерон Диаз проблем со здоровьем давно нет и звезда убеждена, что главный секрет – именно в сбалансированном питании. Сейчас кроме утренней овсянки Диаз имеет еще несколько принципов, от которых не отступается. Углеводы она ест только в первой половине дня. Соответственно во второй налегает на овощи и белковые продукты. А еще несколько раз в неделю Кэмерон позволяет себе так называемый – чет мил. То есть для психологической разгрузки она может порадовать себя кусочком какого-то не слишком полезного продукта.

Все лишние калории Диаз, впрочем, вполне отработает на тренировках. Кэмерон не нужно принуждать себя к занятиям спортом. Она среди прочего давно увлекается серфингом. Выравнивание сломанного о серфдошку носа – единственный раз, когда Ким обратилась к пластическим хирургам. Остальное тело она держит в форме самостоятельно. В тренировках Диаз предпочитает базовые упражнения, большинство которых можно выполнять даже дома – отжимания, приседания, скручивания, выпады, подтягивания.

Правда есть и одна крутая фишка. Вместо длительных забегов на несколько километров свою кардиосистему Кэмерон тренирует спринтами. Минуту она бежит на максимальной скорости, потом минуту отдыхает, двигаясь трусцой, потом снова разгоняется до предела и снова отдыхает и так пять раз. Актриса убеждена, что такие спринты позволяют укрепить кардио систему и сжечь жировые отложения значительно эффективнее, чем традиционный бег. И смотря на Камерон Диаз спорить с ней сложно.