"Я – не поп-звездочка, которой все принесли на тарелочке": певице Биби Рексе – 30

Новости шоу бизнеса:В честь дня рождения Биби Рексы мы предлагаем вспомнить интересные факты из биографии певицы и ее самые популярные песни.

Американская певица и автор песен албанского происхождения Биби Рекса (настоящее имя которой Блета Рекса) празднует свой день рождения 30 августа. Соавтору многих хитов исполняется 30 лет.

Биби Рекса – происхождение

Биби Рекса родилась в Бруклине в семье этнических албанцев: ее отец – иммигрант, а мама родилась в Америке. Артистка не скрывает того, что ей интересна культура Албании, но она не хотела бы быть домохозяйкой.

Сейчас многое изменилось, но в прошлом у албанских женщин была своя роль. Моя мама обручилась и вышла замуж в 17, и это было нормой... Моя культура сделала меня намного сильнее, выносливее, я не боюсь говорить то, что считаю нужным. Я стала сильным и независимым человеком. В 21 переехала от родителей, а у албанских детей так не принято!– вспоминает прошлое певица.

Карьера Биби Рексы: как выйти из тени знаменитостей

Биби Рекса написала немало композиций, которые продала знаменитостям. Так, блондинка является автором популярных хитов Эминема и Рианны The Monster, Like a Champion Селены Гомес, Hey Mama Дэвида Геты, Team Игги Азалии и других. По ее словам, она жалеет, что отдала трек Me, myself and I рэперу G-Easy. После того, как Рекса начала сольную карьеру, она заключила контракт с Warner Music. Потом девушка начала сочинять треки для себя и стала популярной певицей.

"Давайте запомним раз и навсегда, я – не поп-звездочка, которой все принесли на тарелочке. За успех каждой моей песни я ответственна сама", – заявляет Биби.

Как отмечает звезда, сочинять песни для себя – сложнее и отличается от выбора среди готовых песен.

Я не пишу слишком много песен, всего около 20 в год. Но большинство своих песен я пишу сама... Процесс написания песен начинается с того, что меня что-то зацепило или в жизни произошло какое-то событие,– добавила Биби.

Самые популярные песни Биби Рексы

I'm A Mess: смотрите видеоклип (276 миллионов просмотров)

Say My Name: смотрите видеоклип (550 миллионов просмотров)

Meant to Be: смотрите видеоклип (816 миллионов просмотров)

In The Name Of Love: смотрите видеоклип (816 миллионов просмотров)

I Got You: смотрите видеоклип (290 миллионов просмотров)

Last Hurrah: смотрите видеоклип (65 миллионов просмотров)

Скандалы с дизайнерами: пропаганда любви к себе

Во время премии "Грэмми" Биби Рекса рассказала о громком скандале: ряд дизайнеров отказались одеть ее из-за "большого" размера.

"Многие из дизайнеров не хотят одевать меня, потому что я слишком большая. Я попросила свою команду обратиться к нескольким модным fashion-экспертам, но мне отказали. Если девушки размера 6-8 очень полные, то я даже не знаю, что вам еще сказать", – признавалась звезда.

Певица не считает, что вынуждена стесняться своего тела и комплексовать из-за лишнего веса. О бодипозитиве женщина откровенно рассказывает в социальных сетях.

Да, я набрала вес. Потому что я тоже человек и люблю есть. И когда я ем углеводы, моя задница становится большой. И знаешь что? Я люблю свою жирную задницу! Не каждый артист может быть худым. Если это то, чего ты от меня хочешь, то ты этого не получишь. Извини!– пишет знаменитость.