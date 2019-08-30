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"Я – не поп-звездочка, которой все принесли на тарелочке": певице Биби Рексе – 30

"Я – не поп-звездочка, которой все принесли на тарелочке": певице Биби Рексе – 30
15:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В честь дня рождения Биби Рексы мы предлагаем вспомнить интересные факты из биографии певицы и ее самые популярные песни.

Американская певица и автор песен албанского происхождения Биби Рекса (настоящее имя которой Блета Рекса) празднует свой день рождения 30 августа. Соавтору многих хитов исполняется 30 лет. 

Биби Рекса – происхождение

Биби Рекса родилась в Бруклине в семье этнических албанцев: ее отец – иммигрант, а мама родилась в Америке. Артистка не скрывает того, что ей интересна культура Албании, но она не хотела бы быть домохозяйкой. 

Сейчас многое изменилось, но в прошлом у албанских женщин была своя роль. Моя мама обручилась и вышла замуж в 17, и это было нормой... Моя культура сделала меня намного сильнее, выносливее, я не боюсь говорить то, что считаю нужным. Я стала сильным и независимым человеком. В 21 переехала от родителей, а у албанских детей так не принято!– вспоминает прошлое певица. 

 
 
 
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@augustgettyatelier I cannot thank you enough. For loving my body and creating these custom looks for me for such a special week. You are the change the fashion world needs. Love you.

Публикация от Bebe Rexha (@beberexha)

Карьера Биби Рексы: как выйти из тени знаменитостей

Биби Рекса написала немало композиций, которые продала знаменитостям. Так, блондинка является автором популярных хитов Эминема и Рианны The Monster, Like a Champion Селены Гомес, Hey Mama Дэвида Геты, Team Игги Азалии и других. По ее словам, она жалеет, что отдала трек Me, myself and I рэперу G-Easy. После того, как Рекса начала сольную карьеру, она заключила контракт с Warner Music. Потом девушка начала сочинять треки для себя и стала популярной певицей. 

"Давайте запомним раз и навсегда, я – не поп-звездочка, которой все принесли на тарелочке. За успех каждой моей песни я ответственна сама", – заявляет Биби. 

 
 
 
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Mister steal your girl at @cfda awards wearing @angelysbalek

Публикация от Bebe Rexha (@beberexha)

Как отмечает звезда, сочинять песни для себя – сложнее и отличается от выбора среди готовых песен. 

Я не пишу слишком много песен, всего около 20 в год. Но большинство своих песен я пишу сама... Процесс написания песен начинается с того, что меня что-то зацепило или в жизни произошло какое-то событие,– добавила Биби. 

Самые популярные песни Биби Рексы

I'm A Mess: смотрите видеоклип (276 миллионов просмотров)  

Say My Name: смотрите видеоклип (550 миллионов просмотров)  

Meant to Be: смотрите видеоклип (816 миллионов просмотров)  

In The Name Of Love: смотрите видеоклип (816 миллионов просмотров) 

 I Got You: смотрите видеоклип (290 миллионов просмотров)  

Last Hurrah: смотрите видеоклип (65 миллионов просмотров) 

Скандалы с дизайнерами: пропаганда любви к себе

Во время премии "Грэмми" Биби Рекса рассказала о громком скандале: ряд дизайнеров отказались одеть ее из-за "большого" размера. 

"Многие из дизайнеров не хотят одевать меня, потому что я слишком большая. Я попросила свою команду обратиться к нескольким модным fashion-экспертам, но мне отказали. Если девушки размера 6-8 очень полные, то я даже не знаю, что вам еще сказать", – признавалась звезда. 

Певица не считает, что вынуждена стесняться своего тела и комплексовать из-за лишнего веса. О бодипозитиве женщина откровенно рассказывает в социальных сетях. 

 
 
 
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I recently had a MALE music executive tell me that I was getting too old and that my brand was “confusing.” Because... I’m a songwriter and I post sexy pics on my Instagram and that’s not what female songwriters are suppose to do, especially for my age. I’m 29. I’m fed up with being put in a box. I make my own rules. I’m tired of women getting labeled as “hags” when they get old and guys get labeled as sexy with age. Anyways, I’m turning 30 on August 30 and you know what, I’m not running away from it. I’m not gonna lie about my age or sing songs that I feel will sell better because they sound “younger.” I’m gonna celebrate my age because you know what, I’m wiser, I’m stronger and TRUST ME I’m a much better lover than I was 10 years ago.

Публикация от Bebe Rexha (@beberexha)

Да, я набрала вес. Потому что я тоже человек и люблю есть. И когда я ем углеводы, моя задница становится большой. И знаешь что? Я люблю свою жирную задницу! Не каждый артист может быть худым. Если это то, чего ты от меня хочешь, то ты этого не получишь. Извини!– пишет знаменитость.

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Все по теме:

День рождения, Песни, Певица, Американская певица, Биби Рексе, Популярнее песни.
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