Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма

Стэнли Кубрик
Знаменитый режиссер Стэнли был довольно одержим и имел проблемы с людьми во время съемок фильмов. Хотя это звучит плохо, его болезнь также привела к его безумному вниманию к деталям и его возможной славе как режиссера.
Дэн Эйкройд
Канадский актер сказал, что синдром Аспергера помог ему с фильмом "Охотники за привидениями", потому что он был одержим призраками и правоохранительными органами, которые сделали его идеальным человеком для этой роли. Для тех из вас, кто не знает, синдром Аспергера может заставить человека сосредоточиться на узком диапазоне интересов.
Робин Уильямс
Авраам Линкольн
Благодаря его любви к рутине, некоторые психологи предположили, что у Линкольна была болезнь Аспергера. Конечно, эти черты привели его к тому, что он стал величайшим президентом в истории США.
Кортни Лав
Легендарная рокерша и вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна, Кортни был поставлен диагноз аутизм в 9 лет. Хотя она не решается обсуждать его точное проявление, певица признала, что синдром Аспергера привел к некоторому уровню интроверсии.
Энди Уорхол
Из-за его эксцентричной личности и искусства было высказано предположение, что у Энди была форма аутизма, вероятно, синдром Аспергера.
Вольфганг Амадей Моцарт
Несмотря на социальные трудности, он был вундеркиндом и написал свою первую музыку в возрасте 5 лет. Как вы можете еще раз увидеть, интересный и уникальный способ мышления людей с Аспергером приводит к некоторым из величайших достижений человечества.
Билл Гейтс
Хотя это не подтверждено, некоторые наблюдатели отметили, что у Билла Гейтса вполне может быть синдром Аспергера. Его раскачивание взад-вперед, презрение к противоречивым мнениям указывают на расстройство аутистического спектра. Фактически, эти "любительские" наблюдения побудили многих простых людей с синдромом Аспергера видеть его героем.