Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма

1 Стэнли Кубрик Знаменитый режиссер Стэнли был довольно одержим и имел проблемы с людьми во время съемок фильмов. Хотя это звучит плохо, его болезнь также привела к его безумному вниманию к деталям и его возможной славе как режиссера.

2 Дэн Эйкройд Канадский актер сказал, что синдром Аспергера помог ему с фильмом "Охотники за привидениями", потому что он был одержим призраками и правоохранительными органами, которые сделали его идеальным человеком для этой роли. Для тех из вас, кто не знает, синдром Аспергера может заставить человека сосредоточиться на узком диапазоне интересов.

3 Робин Уильямс

4 Авраам Линкольн Благодаря его любви к рутине, некоторые психологи предположили, что у Линкольна была болезнь Аспергера. Конечно, эти черты привели его к тому, что он стал величайшим президентом в истории США.

5 Кортни Лав Легендарная рокерша и вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна, Кортни был поставлен диагноз аутизм в 9 лет. Хотя она не решается обсуждать его точное проявление, певица признала, что синдром Аспергера привел к некоторому уровню интроверсии.

6 Энди Уорхол Из-за его эксцентричной личности и искусства было высказано предположение, что у Энди была форма аутизма, вероятно, синдром Аспергера.

7 Вольфганг Амадей Моцарт Несмотря на социальные трудности, он был вундеркиндом и написал свою первую музыку в возрасте 5 лет. Как вы можете еще раз увидеть, интересный и уникальный способ мышления людей с Аспергером приводит к некоторым из величайших достижений человечества.