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Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма

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Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
03:14 Сегодня Телеграф fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Аспергер - это форма высокофункционального аутизма. Многие люди с аутизмом внесли огромный вклад в развитие общества.

  • 1

    Стэнли Кубрик

    Знаменитый режиссер Стэнли был довольно одержим и имел проблемы с людьми во время съемок фильмов. Хотя это звучит плохо, его болезнь также привела к его безумному вниманию к деталям и его возможной славе как режиссера.

  • 2

    Дэн Эйкройд

    Канадский актер сказал, что синдром Аспергера помог ему с фильмом "Охотники за привидениями", потому что он был одержим призраками и правоохранительными органами, которые сделали его идеальным человеком для этой роли. Для тех из вас, кто не знает, синдром Аспергера может заставить человека сосредоточиться на узком диапазоне интересов.

  • 3

    Робин Уильямс

  • 4

    Авраам Линкольн

    Благодаря его любви к рутине, некоторые психологи предположили, что у Линкольна была болезнь Аспергера. Конечно, эти черты привели его к тому, что он стал величайшим президентом в истории США.

  • 5

    Кортни Лав

    Легендарная рокерша и вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна, Кортни был поставлен диагноз аутизм в 9 лет. Хотя она не решается обсуждать его точное проявление, певица признала, что синдром Аспергера привел к некоторому уровню интроверсии.

  • 6

    Энди Уорхол

    Из-за его эксцентричной личности и искусства было высказано предположение, что у Энди была форма аутизма, вероятно, синдром Аспергера.

  • 7

    Вольфганг Амадей Моцарт

    Несмотря на социальные трудности, он был вундеркиндом и написал свою первую музыку в возрасте 5 лет. Как вы можете еще раз увидеть, интересный и уникальный способ мышления людей с Аспергером приводит к некоторым из величайших достижений человечества.

  • 8

    Билл Гейтс

    Хотя это не подтверждено, некоторые наблюдатели отметили, что у Билла Гейтса вполне может быть синдром Аспергера. Его раскачивание взад-вперед, презрение к противоречивым мнениям указывают на расстройство аутистического спектра. Фактически, эти "любительские" наблюдения побудили многих простых людей с синдромом Аспергера видеть его героем.

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Знаменитости, Аутизм, Аспергер, Психическое заболевание, Синдром Аспергера.
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