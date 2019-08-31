"Наша веселая и незабываемая свадьба": Маша Ефросинина поздравила мужа с годовщиной

О "топазовой свадьбе" Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав архивное свадебное фото.
А в этот день 16 лет назад у меня была сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, которые в последствии поселились надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! – рассказала Маша.
Телеведущая вспомнила, что в день свадьбы у ее жениха Тимура была высокая температура 39,5. "Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья" – с юмором добавила певица.
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А в этот день 16 лет назад у меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, поселившимися в последствии надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! И с артисткой цыганского ансамбля, которая, по неведомой причине, с ансамблем своим не уехала, а появилась внезапно во время моего броска букета ...и, понятное дело, отхватила его себе ... Подруги мои были «сильно этому рады» Наша весёлая и незабываемая свадьба, Тимуряха, во время которой у тебя была температура 39,5... Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья #годовщина @timur_khromaev
Также Ефросинина поделилась историей, что букет невесты, который она бросала, поймала артистка цыганского ансамбля, который выступал у пары на свадьбе.
"Артистка цыганского ансамбля, которая, по неизвестной причине, с ансамблем своим не уехала, появилась внезапно во время моего броска букета и отхватила его себе... Подруги мои были "сильно этому рады". Наша веселая и незабываемая свадьба", – подытожила она.