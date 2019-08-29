Украинская телеведущая восхитила своих поклонников длинными ножками: фото

Новости шоу бизнеса:Маша Ефросинина умеет привлечь к себе внимание как красивыми снимками, так и курьезными снимками.

Украинская телеведущая Маша ефросинина опубликовала на своей официальной странице в Instagram новый снимок.

На нем телезвезда запечатлена в стильном наряде, состоящем из удлиненного синего пиджака и слегка расклешенных к низу алых брюк. В штанах такой формы ноги телеведущей кажутся почти бесконечными.

"Завтра в 10 утра включайте мой прямой эфир ! Расскажу про все, что ждет вас на фестивале @charity_weekend , и отвечу на все ваши вопросы! Пишите прям под этим постом то, что вас интересует! Начну с самых залайканых", - прокомментировала фото Маша Ефросинина.

Напомним, не так давно популярная украинская телеведущая Маша ефросинина чувственно поздравила своего младшего сына Александра с 5-летием. В коротком ролике звездная мама показала, как ее семья держала малыша на руках после рождения в роддоме.