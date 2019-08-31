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Принц Гарри не против возвращения Меган Маркл к актерской деятельности

Принц Гарри не против возвращения Меган Маркл к актерской деятельности
18:55 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл может снова вернуться в кино.

Об этой новости сообщил королевский эксперт Роб Шутер.

По словам Шутера, Маркл скучает во дворце и ищет сценарий, который помог бы ей вернуться к карьере киноактрисы в Голливуде. Он полагает, что герцогиня, скорее всего, остановится на историческом или документальном фильме.

"Девушкой Бонда" в новом фильме она не станет. Информацией об этом поделились британские СМИ.

Шутер также отметил, что принц Гарри поддерживает стремление жены.

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Он уверен, что Меган является одной из лучших актрис в истории и не хочет, чтобы она закопала свой талант в землю.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Актерство, Роб Шутер.
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