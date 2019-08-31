"Зачарованные" возвращаются: актрисы сериала опубликовали совместный снимок

Американские актрисы Алисса Милано и Холли Мэри Комбс подружились на съемочной площадке популярного сериала "Зачарованные" еще в 90-х. Они сыграли родных сестер-ведьм - Фиби и Пайпер Холливелл.
На протяжении 8 сезонов сериала сестрички спасали мир от нечисти и предотвращали апокалипсис. Последняя серия "Зачарованных" вышла в эфир в 2006 году, но актрисы до сих пор продолжают общаться.
Так, недавно Алисса Милано опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи с Холли Мэри Комбс с очень трогательными словами: "Нет нужды делать подпись. Просто любовь. Так много любви".
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