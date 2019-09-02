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Кто скрывается за известными иконами: прототипы героев (Фото)

Смотрите фото (9)
Кто скрывается за известными иконами: прототипы героев (Фото)
04:25 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы нашли 8 историй людей, которые стали иконами, и мы поняли, что даже не знаем их настоящих имен.

  • 1

    Наоми Паркер Фрейли и Рози клепальщица

    Этот плакат признан во всем мире. Рози клепальщица - культурная икона Второй мировой войны, представляющая женщин, которые работали на фабриках и верфях. Имя реального человека об этом не было известно до 2011 года, когда она наконец рассказала свою историю.

  • 2

    Сэмюэль Уилсон и дядя Сэм

    Всеамериканский дядя Сэм является символом патриотизма и олицетворением правительства Соединенных Штатов. Легенда гласит, что настоящего человека звали Сэмюэль Уилсон, и он был упаковщиком мяса из Нью-Йорка.

  • 3

    Хелен Кейн и Бетти Буп

    Люди со всего мира наверняка знают этого героя. Betty Boop - мультипликационный персонаж, созданный Максом Флейшером и командой аниматоров. Изначально она была карикатурой на Хелен Кейн.

  • 4

    Хоакин Мурьета и Зорро

    Zorro персонаж чаще всего ассоциируются с исторической фигурой Хоакин Мурьеты. Его также называют Робин Гудом Запада.

  • 5

    Логотип НБА и Джерри Уэст

    В 1969 году Алан Сигел разработал логотип для НБА, который используется сегодня. Не многие из нас знают, что вдохновением для этой иконы послужил силуэт легендарного Джерри Уэста, основанный на фотографии Вена Робертса.

  • 6

    Джокер и Конрад Вейдт

    Джокер появился в 1940 году и был создан Биллом Фингером, Бобом Кейном и Джерри Робинсоном. Было много дискуссий об этом персонаже. Версии Фингера, Кейна и Робинсона подтверждают, что Фингер создал образ актера Конрада Вейдта, сыгравшего Гвинплейна, человека с изуродованным лицом и постоянной улыбкой в фильме 1928 года "Человек, который смеется". Его образ стал вдохновением для появления Джокера.

  • 7

    Рональд Макдональд и Уиллард Скотт

    Изначально образ Рональда Макдональда был создан актером Уиллардом Скоттом. С 1963 по 1966 год он регулярно исполнял роль клоуна для франшизы "Макдональдс" в Вашингтоне.

  • 8

    Железный человек и Говард Хьюз

    Герой Тони Старк, также известный как Железный Человек, был вдохновлен Говардом Хьюзом, который был эксцентричным изобретателем и искателем приключений. Стэн Ли честно признался, что он смоделировал образ Тони после Хьюза.

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