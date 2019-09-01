Страсти не утихают: отец Меган Маркл жалуется на отсутствия общения с внуком

Новости шоу бизнеса:Томас Маркл впервые за долгое время решил дать очередное интервью, в котором рассказал, что ему не позволяют увидеть своего внука Арчи.

Интервью с Томасом Марклом вышло на сайте популярного британского издания Daily Mail. Редакция СМИ добавляет, что за новый контакт с медиа мужчина не получил гонорара и не просил его. Отец Меган Маркл длительное время молчал из-за беременности дочери. Однако после родов Маркл не возобновила коммуникацию с родственником.

Не увидел внука Арчи

Отец герцогини Сассекской чувствует себя обиженным из-за того, что он не имеет возможности встретить своего внука. По его словам, американец увидел фото Арчи только, когда они появились в интернете. Зато мать Меган очень близка к дочери и была с ней на всех важных событиях, связанных с рождением малыша.

"Я всегда надеялся, что буду так же близок с ребенком Меган, как был близок с ней ... Я бы хотел, чтобы они прислали мне его фотографию, чтобы я мог вставить ее в рамку и повесить на стену, рядом с одним из снимков Меган. Разве этого не хотел бы любой дедушка? С удовольствием выяснил бы, унаследовал ли он знаменитый нос Марклов", – сказаав Тома Маркл.

Мужчина показал прессе редкое фото, на котором 20-летняя Меган Маркл пригласила папу на футбольный матч вблизи Чикаго.

"Лицемерие принца Гарри и Меган Маркл"

Кроме того, Томас не скрывает огорчения из-за того, что он лично не знаком с принцем Гарри.

"Я все еще не видел моего зятя. Почему Гарри не мог сесть в самолет и прилететь ко мне просить ее руки? У него, безусловно, нет проблем с путешествиями на частных самолетах. Если он хочет прилететь и навестить меня на частном самолете – поблизости есть аэропорты. И десятки коммерческих рейсов из Англии в Сан-Диего и Лос-Анджелес летают ежедневно", – пояснил Маркл.

Также отец герцогини Сассекской отмечает, что скандал с частными самолетами, на которых путешествуют принц Гарри с женой, доказывает их лицемерие.

"Мне их некоторым образом жаль, так как они сами навлекли это на себя. Нельзя говорить одно, а делать другое. Все в восторге от того, как они добрые и замечательные. Но они совсем не замечательные в отношении своей собственной семьи. Это лицемерно. Вы не можете изображать из себя благотворителей и тех, кто объединяет людей, а затем игнорировать собственного отца и всю семью", – подчеркнул Томас.

"Я оплатил ее обучение до последнего пенни"

По словам Томаса, его возмутили слова Меган Маркл во время ее официального визита на Фиджи осенью 2018 года о том, что ей приходилось самой собирать деньги для оплаты обучение в университете.

"Мне жаль, но это абсолютная неправда, Я оплатил ее обучение до последнего пенни. У меня есть банковские квитанции, чтобы доказать это. Я также оплатил ее поездки в Испанию и Англию. Я платил за ее практику в американском посольстве в Аргентине. Я всегда выполнял свои родительские обязанности. И слова Меган о том, что она сама платила за свое обучение, очень обидные для меня", – заявил мужчина.