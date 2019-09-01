Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: снимки со свадьбы

Новости шоу бизнеса:Популярная британская певица Элли Голдинг вышла замуж.

Популярная британская певица Элли Голдинг и артдилер Каспар Джоплинг поженились. Роскошная свадьба состоялась 31 августа, а на церемонии засветились звезды и представители королевской семьи.

32-летняя артистка, которая является бывшей девушкой принца Гарри, устроила потрясающую свадьбу. Элли Голдинг обменялась клятвами с Каспаром Джоплингом в Йоркском соборе, что в Великобритании. А вот праздничная вечеринка с участием американских звезд и представителей королевской семьи состоялась в замке Говард.

К алтарю Элли Голдинг пошла в потрясающем платье от бренда Chloe. Наряд невесты был сшит из шелка, а на нем виднелась ручная вышивка бисером. Певица выбрала узоры розы, являющиеся символом графства Йоркшир. Поэтому в западных СМИ предположили, что Элли Голдинг мечтала о свадьбе с принцем Гарри и на собственной церемонии учла многие детали, важные для королевской семьи.

В частности, наряд невесты был очень скромным и имел скрытые символы, которыми она указывала на свою любовь и уважение к Великобритании. А вот на фате Элли едва виднелись ее инициалы и жениха, что умилило всех гостей праздника.

На сказочную церемонию пришлм многие звездные гости. Так, на свадьбе Элли Голдинг и Каспара Джоплинга журналисты увидели Кэти Перри с Орландо Блумом, певца Джеймса Бланта с женой, Сиенну Миллер, принцесс Беатрис и Евгению. В то же время герцоги Сассекские отказались от приглашения певицы, поэтому ни принц Гарри, ни Меган Маркл не были на церемонии. В западных СМИ утверждают, что причина тому – оказание почестей памяти матери принцессы Дианы, которая умерла 22 года назад.