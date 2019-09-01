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Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть

Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть

Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Иванка Трамп примерила эффектное цветочное платье.

Как сделать свой будничный образ эффектным – прекрасно знает Иванка Трамп. На днях политик засветилась возле своего дома в стильном платье с цветочным принтом.

Семейный отпуск Иванки Трамп завершился, поэтому она вернулась в Вашингтон и взялась выполнять свои обязанности советника президента. Политика сфотографировали папарацци, когда она отправлялась в Белый дом с папкой для документов.

Отдых прекрасно повлиял на настроение Иванки Трамп, потому что на работу она ехала со счастливой улыбкой. Немалое внимание привлек образ, который политик выбрала для выхода.

 
 
 
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#NEW Ivanka leaving her home earlier this morning I August 29, 2019

Допис, поширений Ivanka Trump Updates (@ivankaupdates)

Перед камерами известная модница предстала в элегантном светлом платье с цветочным принтом и рукавами. Наряд был приталенным и подчеркивал стройную фигуру дочери Дональда Трампа.

Дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: фото

Свой образ Иванка дополнила туфлями-лодочками на каблуке и стильной белой сумкой. Идеальная укладка волос и легкий макияж завершили стильный офисный look политика.

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Стиль, Наряд, Иванка Трамп, Look.
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