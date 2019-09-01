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Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео
Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео

Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео

Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео
21:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кьяра Ферраньи с любимым отгуляла годовщину свадьбы в Портофино.

1 сентября 2018 года популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэппера Fedez. Свадьбу влюбленных назвали "итальянской королевской свадьбой". Для празднования первой годовщины супруги поехали в романтическое путешествие в Портофино.

Фото с празднования годовщины свадьбы Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram. Ферраньи и Федерико показали немало трогательных снимков.

В честь "зеленой свадьба" рэпер организовал романтический ужин с волшебным видом на море. Стол молодоженов был украшен свечами и белыми розами. В день годовщины Fedez подарил Кьяре роскошное драгоценное кольцо.

 
 
 
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And the night ended like this @fedez thanks for these amazing 3 years together, one year as husband as wife and our incredible son. And thanks for always making me feel special #TheFerragnez

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

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"Спасибо тебе за эти три замечательных года вместе, один из которых мы провели в статусе мужа и жены, и за нашего невероятного сына! Спасибо, что всегда заставляешь меня чувствовать себя особенной", – подписала короткое видео Ферраньи.

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Знаменитости, Звезды, Блогер, Instagram звезд, Кьяра Ферраньи.
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