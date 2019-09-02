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"Танці з зірками 2019": все подробности 2 выпуска нового сезона (Видео)

"Танці з зірками 2019": все подробности 2 выпуска нового сезона (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 1 сентября в 21:00, состоялся второй эфир взрывного шоу "Танцы со звездами".

Отныне весь сезон "Танцев со звездами" будут вести Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. Тринадцать лет назад их тандем полюбился зрителям настолько, что его уже окрестили легендарным.

На балконе звездные пары встречал любимец всех "Волчиц" – Олег Винник. Певец поддерживал звезд и узнавал их реакцию на оценки от судей. Более того, исполнил свою самую известную песню.

Во 2 прямом эфире Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой посвятили страстное танго кумиру шоумена - Олегу Виннику, который, кстати, смог увидеть выступление звезд, ведь в этот раз певец был ведущим балкона. Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскрыли зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего "Одруження наосліп" в лирическом контемпорари. Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрировали джаз, который пара станцевала в честь певца James Brown. 

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец с Максом Леоновым выполнили модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой. Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгли зал страстной самбой, которую ведущая посвятила своей любимой певице Jenifer Lopez, Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком выполнили фьюжн в честь кумира звезды "Сніданку з 1+1" - принцессы Дианы.

Первая высшая оценка на Танці з зірками 2019 (30 баллов)

В это воскресенье Жене Коту и его партнерше Ксении Мишиной первыми в новом сезоне удалось получить максимальную оценку - 30 баллов из 30 возможных. Пара выступила на паркете с эмоциональным джаз-модерном, который танцовщица посвятила своему маленькому сыну. По итогам выступления все члены жюри выставили паре 10 баллов. 

Кому достался самый низкий балл во 2 выпуске Танців з зірками 2019

Самый низкий балл во 2 выпуске шоу получили актер Михаил Кукуюк и танцовщица Лиза Дружинина. Пара выступила с трогательным аргентинским танго, который судьи оценили лишь в 16 баллов из 30-ти. Тем не менее участникам повезло, их своими голосами спасли голоса телезрителей. 

Новый судья "Танців з зірками" назвал своего фаворита прошлого сезона

Каким на шоу Танці з зірками 2019 был последний танец TAYANNA

Певица TAYANNA и ее партнер Игорь Кузьменко открыли 2 выпуск шоу с нежным фокстротом, который, судя по всему, судьям понравился куда более, чем зрителям. По итогам голосования судей пара получила 21 балл из 30-ти возможных, однако после подсчета смс оказалась в зоне риска и покинула проект. 

Следующий выпуск шоу Танці з зірками смотрите уже в следующее воскресенье, 8 сентября, на канале "1+1".

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