СМИ: Дэвид Харбор встречается с 34-летней Лили Аллен (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пара не первый раз проводит время вместе. В августе Харбора и Аллен тоже застали в Лондоне, где они посетили спектакль "Трилогия братьев Леман".

Кажется, в личной жизни звезды "Очень странных дел" наступили перемены. На этих выходных 44-летнего Дэвида Харбора в очередной раз заметили в компании с 34-летней Лили Аллен, что натолкнуло таблоиды на мысль о романе между актером и певицей.

В субботу в Лондоне состоялся боксерский поединок между Хьюи Фьюри и Александром Поветкиным (россиянин победил). Очевидцы заметили, что среди зрителей оказались Дэвид и Лили, которые сидели рядом, увлеченно следили за поединком и эмоционально его обсуждали.

Вероятно, высоко оцененная критиками сага не пришлась звездам по душе, поскольку они покинули театр после первого акта и предпочли провести время в ресторане.

Напомним, в прошлом году Аллен объявила о расставании с художником Сэмом Купером, с которым совместно воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Этель и 6-летнюю Марни Роуз. Дэвид еще недавно состоял в отношениях со звездой "Фантастических тварей" Элисон Судол. В последний раз пару видели в апреле этого года, а в августе в Instagram-аккаунте актрисы появилась запись:

Вы не должны сдаваться, но если больше нечего удерживать, лучше отпустить ситуацию.