СМИ: Дэвид Харбор встречается с 34-летней Лили Аллен (Фото)

Кажется, в личной жизни звезды "Очень странных дел" наступили перемены. На этих выходных 44-летнего Дэвида Харбора в очередной раз заметили в компании с 34-летней Лили Аллен, что натолкнуло таблоиды на мысль о романе между актером и певицей.
В субботу в Лондоне состоялся боксерский поединок между Хьюи Фьюри и Александром Поветкиным (россиянин победил). Очевидцы заметили, что среди зрителей оказались Дэвид и Лили, которые сидели рядом, увлеченно следили за поединком и эмоционально его обсуждали.
Вероятно, высоко оцененная критиками сага не пришлась звездам по душе, поскольку они покинули театр после первого акта и предпочли провести время в ресторане.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
David Harbour & Lily Allen Spotted Getting Cozy at Boxing Match in London! It looks like David Harbour and Lily Allen are confirming their new romance! The 44-year-old Stranger Things actor was spotted with his arm around the 34-year-old singer as they attended the Hughie Fury vs Alexander Povetkin boxing match on Saturday (August 31) at the O2 Arena in London, England. { Follow @HarbourNation For More Daddy Harbour Updates LilyAllen#DavidKennethHarbour#DKHarbo#DavidHarbour#ur#StrangerThings#StrangerThings2#StrangerThings3#RedGuardian#JimHopper#Jopper#Hopper#HarbourNation#ChiefHopper#ChiefJimHopper#HellBoy#HellBoyMovie#Netflix#NetflixAndChill#NetflixSeries#DaddyHopper#Actor#BlackWidow#SuicideSquad#BlackMass#Sleepless#TheEqualizer#Parkland#DrunkHistory#FrankensteinsMonstersMonster#Manhattan
Напомним, в прошлом году Аллен объявила о расставании с художником Сэмом Купером, с которым совместно воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Этель и 6-летнюю Марни Роуз. Дэвид еще недавно состоял в отношениях со звездой "Фантастических тварей" Элисон Судол. В последний раз пару видели в апреле этого года, а в августе в Instagram-аккаунте актрисы появилась запись:
Вы не должны сдаваться, но если больше нечего удерживать, лучше отпустить ситуацию.