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СМИ: Дэвид Харбор встречается с 34-летней Лили Аллен (Фото)

СМИ: Дэвид Харбор встречается с 34-летней Лили Аллен (Фото)
11:11 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара не первый раз проводит время вместе. В августе Харбора и Аллен тоже застали в Лондоне, где они посетили спектакль "Трилогия братьев Леман".

Кажется, в личной жизни звезды "Очень странных дел" наступили перемены. На этих выходных 44-летнего Дэвида Харбора в очередной раз заметили в компании с 34-летней Лили Аллен, что натолкнуло таблоиды на мысль о романе между актером и певицей.

В субботу в Лондоне состоялся боксерский поединок между Хьюи Фьюри и Александром Поветкиным (россиянин победил). Очевидцы заметили, что среди зрителей оказались Дэвид и Лили, которые сидели рядом, увлеченно следили за поединком и эмоционально его обсуждали.

Вероятно, высоко оцененная критиками сага не пришлась звездам по душе, поскольку они покинули театр после первого акта и предпочли провести время в ресторане. 

 
 
 
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David Harbour & Lily Allen Spotted Getting Cozy at Boxing Match in London! It looks like David Harbour and Lily Allen are confirming their new romance! The 44-year-old Stranger Things actor was spotted with his arm around the 34-year-old singer as they attended the Hughie Fury vs Alexander Povetkin boxing match on Saturday (August 31) at the O2 Arena in London, England. { Follow @HarbourNation For More Daddy Harbour Updates LilyAllen#DavidKennethHarbour#DKHarbo#DavidHarbour#ur#StrangerThings#StrangerThings2#StrangerThings3#RedGuardian#JimHopper#Jopper#Hopper#HarbourNation#ChiefHopper#ChiefJimHopper#HellBoy#HellBoyMovie#Netflix#NetflixAndChill#NetflixSeries#DaddyHopper#Actor#BlackWidow#SuicideSquad#BlackMass#Sleepless#TheEqualizer#Parkland#DrunkHistory#FrankensteinsMonstersMonster#Manhattan

Публикация от David Harbour Fanpage.|| SID™ (@harbournation)

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Напомним, в прошлом году Аллен объявила о расставании с художником Сэмом Купером, с которым совместно воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Этель и 6-летнюю Марни Роуз. Дэвид еще недавно состоял в отношениях со звездой "Фантастических тварей" Элисон Судол. В последний раз пару видели в апреле этого года, а в августе в Instagram-аккаунте актрисы появилась запись:

Вы не должны сдаваться, но если больше нечего удерживать, лучше отпустить ситуацию.

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Отношения, Актеры, Лили Аллен, Знаменитости, Актриса, Дэвид Харбор.
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