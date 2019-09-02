Солист группы "Звери" опубликовал редкий снимок с дочерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сейчас певец женат на бывшей модели Марине Королевой, с которой воспитывает двоих дочерей.

В Сеть попало редкое фото Ромы Зверя с дочерью, но поклонники немного не поняли певца.

Романа Билыка в мире шоу-бизнеса знают как Рому Зверя. Сейчас его популярность немного упала, но некоторые поклонники до сих пор пристально следят за жизнью звезды.

Недавно на странице в Instagram о звездах шоу-бизнеса появилось необычайно редкое фото, на котором 41-летний Рома Зверь позирует с младшей дочерью. Однако на снимке у звезды уж слишком несчастное выражение лица.

Подписчики не оценили фото и написали множество негативных комментариев: "Какой-то он несчастный, странное фото", "Это очень старое фото, где вы его взяли?", "Почему они такие грустные, будто их побили?", "Кажется, он думает, что это не его ребенок", "Да их просто заставили сфотографироваться", "Такое чувство, будто он постоянно подбухивает", "Судя по фото, это алкаш запойный"

Но многие отдали должное тому, что певец не притворяется на личных фотографиях: "Нормальное фото, без наигранных улыбок".

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус призналась, что голодает. Вот такой вот жестокий способ поддерживать себя в форме. Поклонники ужаснулись, ведь таким образом можно даже довести себя до анорексии. Любые расстройства пищевого поведения к добру не приведут. Асмус написала, то при росте 164 сантиметра ее комфортный вес — 45-46 килограммов. Так что приходится несладко. Жми ссылку, чтобы посмотреть фото похудевшей Асмус и узнать подробнее о ее способах похудения.