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Сальма Хайек отпраздновала 53-летие задорным фото

Сальма Хайек отпраздновала 53-летие задорным фото
14:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В день своего 53-летия актриса продемонстрировала себя во всей красе, опубликовав фото в бикини.

Сальме Хайек все нипочем: она снялась в продолжении блокбастера "Телохранитель", подписалась на роль супергероини в киновселенной Marvel,а несколько часов назад с гордостью сообщила, что стала на год старше. 

Да, мне 53! С днем рождения всех сентябрьских детишек, — написала Сальма в Instagram.

Поздравительный пост она сопроводила горячим фото в купальнике, которое оценили полтора миллиона пользователей, среди них оказались ее коллеги Эмилия Кларк, Пирс Броснан, Зои Саладана, модель Синди Кроуфорд, исполнитель Ленни Кравиц, редактор Vogue Эдвард Эннинфул и многие другие. 

 
 
 
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Yes, tomorrow I’m 53. So!? Si, mañana cumplo 53. Y!?

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)  

К возрастным изменениям Хайек относится с юмором. На шоу Грэма Нортона три года назад она раскрыла секрет своей гладкой кожи:

Мне исполнилось 50 лет. И чтобы вы знали ― никакого ботокса, никаких филеров. Весь трюк в том, чтобы потуже затянуть волосы.

В то же время она признает минусы возраста. В разговоре с изданием The Edit Сальма пожаловалась: чем старше она становится, тем больше ухудшается ее зрение. 

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Это худшая сторона возраста. Я абсолютный визуал, но теперь не могу даже читать без очков. Проблемы со зрением хуже, чем менопауза, — посетовала звезда.

Вероятно, ей и в этот день рождения приходится работать, поскольку съемки "Вечных" от Marvel уже начались. В 2020 году поклонники Хайек увидят сразу несколько новых проектов звезды, в одном из которых она предстанет супергероиней, а в другом ― женой киллера.

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Знаменитости, День рождения, Бикини, Сальма Хайек, Летние фото.
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