Валентина Хамайко показала подросшего сына (Фото)

Украинская телеведущая и звезда канала 1+1 Валентина Хамайко показала трогательное фото с сыном.
В начале декабря 36-летняя Валентина Хамайко родила четвертого ребенка. Мальчик появился на свет настоящим богатырем – весом 4 кг и 58 см и продолжает расти.
"Трое в школе, один на руках! Осень, спасибо за солнце. В этот период всегда кажется, что я набираю полную грудь воздуха и ныряю... В течение сентября набираю темп и гребу кролем... В январе перехожу на стиль "гребу в расслабоне на спине"... Потом после всех новогодних праздников легкое ускорение и ФИНИШ где-то в июне. Какие у вас ассоциации с сентябрем и осенью?" – поинтересовалась Хамайко.
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Троє в школі один на руках! Осінь дякую за сонце У цей період завжди здається що я набираю повні груди повітря і пірнаю...протягом вересня набираю темп і гребу кролем.... в січні переходжу на стиль «гребу у розслабоні на спині» ...потім після усіх новорічниз свят легке прискорення і ФІНІШ десь так у червні Які у Вас асоціації з вереснем та осінню? P.S. ...та штучка на якій сидить Андрійко називається «хіпсіт» @pognae_ukraine ...допомагає якщо у Вас щастя на руках! Супер зручно!!! Рука якою тримаєш дитину не перевантажена...а вага дитин рівномірнорозподілена! І нарешті немає перекошеного тіла, коли садиш дитину на стегно!
"Наконец-то! Пожалуй, именно так думает малыш, провожая школьников. Она моя (Мама)", "Какие вы хорошенькие!!! С новым учебным годом!!! Прекрасных оценок, хорошего настроения и всего самого доброго!", "А у нас вчера температура поднялась, наверное, на зубы. Моя Анечка почти такая же, как ваш Андрюша. Желаю вам хорошего дня" – комментируют поклонники.