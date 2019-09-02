Валентина Хамайко показала подросшего сына (Фото)

Новости шоу бизнеса:На официальной странице в Instagram телеведущая часто публикует фотографии своей счастливой семьи, а теперь рассказала, что провела детей в школу и осталась с Андрюшей.

Украинская телеведущая и звезда канала 1+1 Валентина Хамайко показала трогательное фото с сыном.

В начале декабря 36-летняя Валентина Хамайко родила четвертого ребенка. Мальчик появился на свет настоящим богатырем – весом 4 кг и 58 см и продолжает расти.

"Трое в школе, один на руках! Осень, спасибо за солнце. В этот период всегда кажется, что я набираю полную грудь воздуха и ныряю... В течение сентября набираю темп и гребу кролем... В январе перехожу на стиль "гребу в расслабоне на спине"... Потом после всех новогодних праздников легкое ускорение и ФИНИШ где-то в июне. Какие у вас ассоциации с сентябрем и осенью?" – поинтересовалась Хамайко.

"Наконец-то! Пожалуй, именно так думает малыш, провожая школьников. Она моя (Мама)", "Какие вы хорошенькие!!! С новым учебным годом!!! Прекрасных оценок, хорошего настроения и всего самого доброго!", "А у нас вчера температура поднялась, наверное, на зубы. Моя Анечка почти такая же, как ваш Андрюша. Желаю вам хорошего дня" – комментируют поклонники.