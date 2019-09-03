Анджелина Джоли рассказала о том, как проводила сына в университет (Видео)

Новости шоу бизнеса:Недавно актриса отправила на обучение своего старшего сына Мэддокса в южнокорейский университет Енсе.

Анджелина Джоли является известной звездной мамочкой, поэтому расставание с детьми для нее всегда является нелегким процессом.

В интервью журналу OK! 44-летняя актриса призналась, что до сих пор не привыкла к отсутствию сына в доме, но убеждена, что Мэддокс понимает ее переживания и грусть.

"Да, я плакала. Мэддокс крепко обнял меня, когда мы прощались. И я почувствовала, что наступил момент, когда ребенок заботится о тебе и волнуется, все ли у тебя хорошо",– с сожалением рассказала Анджелина.

Несмотря на волнение, Джоли очень гордится своим сыном, однако выбор университета и факультета заставил ее беспокоиться. Известно, что 18-летний юноша будет изучать в университете биоинженерию. Но звезда полностью поддерживает выбор своих шести детей и не считает проблемой то, что никто из них не планирует идти по стопам звездных родителей Джоли и Питта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от jowonnn (@xx_efu) 21 Авг 2019 в 7:07 PDT

"Мой сын Нокс интересуется стрельбой. Вивьен занимается каратэ. А я отношусь к тем матерям, которые включаются в занятия своих детей. Ходить в спортзал вместе с ними – это действительно хорошо", – добавила актриса.

Подчеркнем, что старший сын Джоли и Питта Мэддокс решил учиться в Южной Корее осенью 2018 года. Парень имеет близкие отношения с матерью, но от Брэда старается держаться в стороне. Парень уже выучил корейский язык, давно интересовался культурой и традициями Южной Кореи, поэтому решил учиться именно в Сеуле.