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СМИ: Герцогиня Сассекская поразила Букингемский дворец обращением в пиар-агентство

СМИ: Герцогиня Сассекская поразила Букингемский дворец обращением в пиар-агентство
15:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл решила вспомнить свой актерский опыт и обратиться в популярное среди голливудских звезд пиар-агентство.

Как сообщает The Sun, жена принца Гарри выбрала Sunshine Sachs, услугами которого в свое время пользовались Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Натали Портман, Бен Аффлек. Герцогиня Сассекская решила не афишировать это и втайне от представителей Букингемского дворца подписала договор с пиар-компанией.

Инсайдеры таблоида подтвердили эти слухи, объяснив, что причиной таких действий стало обсуждение поездки Меган и Гарри в Ниццу. Тогда супруги полетели на отдых на частном самолете. Поскольку герцоги Сассекские активно выступают за защиту экологии, такую поездку общественность восприняла с немалым возмущением. Чтобы улучшить свой имидж в Великобритании, Меган Маркл решилась на сотрудничество с опытными пиарщиками. 

"Меган пошла на этот шаг, потому что переживает, что общественность от нее отворачивается",- рассказал инсайдер. 

Принц Гарри не против возвращения Меган Маркл к актерской деятельности

По неофициальным данным таблоида, представители Букингемского дворца шоке от решения герцогини. Они заверили журналистов, что Меган Маркл не советовалась с ними об этом и своими действиями пренебрегла Сарой Латам, которую наняла на работу Елизавета II. Женщина является пиар-менеджером королевской семьи и специализируется на скандальных обвинениях. В свое времен она сотрудничала с Биллом Клинтоном.

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Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Букингемской дворец, Актерский опыт.
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