СМИ: Герцогиня Сассекская поразила Букингемский дворец обращением в пиар-агентство

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл решила вспомнить свой актерский опыт и обратиться в популярное среди голливудских звезд пиар-агентство.

Как сообщает The Sun, жена принца Гарри выбрала Sunshine Sachs, услугами которого в свое время пользовались Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Натали Портман, Бен Аффлек. Герцогиня Сассекская решила не афишировать это и втайне от представителей Букингемского дворца подписала договор с пиар-компанией.

Инсайдеры таблоида подтвердили эти слухи, объяснив, что причиной таких действий стало обсуждение поездки Меган и Гарри в Ниццу. Тогда супруги полетели на отдых на частном самолете. Поскольку герцоги Сассекские активно выступают за защиту экологии, такую поездку общественность восприняла с немалым возмущением. Чтобы улучшить свой имидж в Великобритании, Меган Маркл решилась на сотрудничество с опытными пиарщиками.

"Меган пошла на этот шаг, потому что переживает, что общественность от нее отворачивается",- рассказал инсайдер.

По неофициальным данным таблоида, представители Букингемского дворца шоке от решения герцогини. Они заверили журналистов, что Меган Маркл не советовалась с ними об этом и своими действиями пренебрегла Сарой Латам, которую наняла на работу Елизавета II. Женщина является пиар-менеджером королевской семьи и специализируется на скандальных обвинениях. В свое времен она сотрудничала с Биллом Клинтоном.