Анджелина Джоли на прогулке в Западном Голливуде с детьми (Фото)

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправила на учебу одного из своих сыновей, 18-летнего Мэддокса в южнокорейский университет Энсе.
Впоследствии звезда решила отпраздновать День труда в США в первый понедельник сентября в компании своих трех детей – с 15-летним сыном Паксом, 14-летней дочерью Захарой из Эфиопии и 13-летней Шайло, которая является первенцем актрисы и ее экс-мужа Брэда Питта.
Такой дизайн наряда продает бренд сестер Олсен The Row стоимостью 6200 долларов.
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Angelina Jolie with Pax, Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #PaxJoliePitt #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt
Сын Пакс и дочь Шайло, которая постоянно одевает мужскую одежду и планирует смену пола, появились на публике в комфортных спортивных образах.
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Angelina Jolie with Pax, Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #PaxJoliePitt #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt
Зато Захара решила выйти в платье от Loro Piana за 3680 долларов, которое Анджелина Джоли ранее примеряла в Париже.
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Angelina Jolie with Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt
Джоли дополнила "аутфит" светло-серыми мюлями Salvatore Ferragamo и удобной коричневой сумкой.
Напомним, что Анджелина Джоли является известной звездной мамочкой, поэтому расставание с детьми для нее всегда является нелегким процессом.