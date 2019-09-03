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Анджелина Джоли на прогулке в Западном Голливуде с детьми (Фото)

Анджелина Джоли на прогулке в Западном Голливуде с детьми (Фото)
15:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В Голливуде Анджелина Джоли примерила стильное платье-миди молочного цвета с коричневым широким поясом, который сделал акцент на талии актрисы.

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправила на учебу одного из своих сыновей, 18-летнего Мэддокса в южнокорейский университет Энсе.

Впоследствии звезда решила отпраздновать День труда в США в первый понедельник сентября в компании своих трех детей – с 15-летним сыном Паксом, 14-летней дочерью Захарой из Эфиопии и 13-летней Шайло, которая является первенцем актрисы и ее экс-мужа Брэда Питта. 

Такой дизайн наряда продает бренд сестер Олсен The Row стоимостью 6200 долларов. 

 
 
 
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Angelina Jolie with Pax, Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #PaxJoliePitt #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt

Публикация от Jolie-Pitt Daily (@joliepittdaily)

Сын Пакс и дочь Шайло, которая постоянно одевает мужскую одежду и планирует смену пола, появились на публике в комфортных спортивных образах. 

 
 
 
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Angelina Jolie with Pax, Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #PaxJoliePitt #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt

Публикация от Jolie-Pitt Daily (@joliepittdaily)

Зато Захара решила выйти в платье от Loro Piana за 3680 долларов, которое Анджелина Джоли ранее примеряла в Париже. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Angelina Jolie with Zahara & Shiloh in Los Angeles on September 2, 2019 #AngelinaJolie #ZaharaJoliePitt #ShilohJoliePitt

Публикация от Jolie-Pitt Daily (@joliepittdaily)

Джоли дополнила "аутфит" светло-серыми мюлями Salvatore Ferragamo и удобной коричневой сумкой.

Напомним, что Анджелина Джоли является известной звездной мамочкой, поэтому расставание с детьми для нее всегда является нелегким процессом. 

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Голливуд, Знаменитость, Голливудская актриса, Стильное платье.
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