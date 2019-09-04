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Американская певица призналась, что была жертвой сексуального насилия (Видео)

Американская певица призналась, что была жертвой сексуального насилия (Видео)
08:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Даже с мировой популярностью Биби Рекса становится жертвой критики и бодишейминга.

Американская певица албанского происхождения Биби Рекса, которая на днях отпраздновала свое 30-летие, украсила обложку британского глянцевого журнала Cosmopolitan. 

Биби Рекса – звезда, которая "сделала" себя полностью сама.
Вспомнить только, как перед церемонией "Грэмми" известные дизайнеры отказались одеть ее из-за "больших размеров". Впоследствии певица стала основательницей группы "Женщины в гармонии" (Women in Harmony), которая объединяет женщин для поддержки друг друга.

Биби стала звездой нового выпуска британского Cosmopolitan. Однако больше всего поражает не фотосессия певицы, а скандальная информация, которую она откровенно рассказала в интервью. Биби Рекса призналась, что была жертвой физического и сексуального насилия со стороны продюсеров. 

Был продюсер, который приходил в студию и массировал мои ноги. Однажды он попробовал подняться выше моих колен, его прикосновения стали более грубыми, я тут же отодвинула ноги. Он сказал: "Нет, я собираюсь делать то, что хочу". Но я так воспитана – я никогда не позволю кому-то относиться к моему телу, если я не хочу, чтобы они это делали,– вспомнила знаменитость. 

Биби Рекса поделилась историей, что однажды она была одна в студии, и неожиданно продюсер пригласил к себе группу из пяти или шести парней. 

"Мне казалось, что меня изнасилуют. Я тихо вызвала себе такси из студии записи и смоталась оттуда. Это была худшая ночь", – добавила она. 

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Кроме того, Рекса призналась, что однажды к ней подошла мама певицы Кеша и порекомендовала не сотрудничать с продюсером Dr. Luke. Напомним, Kesha обвинила Dr. Luke в изнасиловании и принуждении употреблять наркотики. 

Помню, как была на вечеринке вместе с Кешей и ее мамой. Так, она подошла ко мне и прошептала: "Не делай этого". Она говорила о работе с американским композитором и продюсером Dr. Luke. Музыкальная индустрия может быть опасной, и она, вероятно, хотела предостеречь меня от того, через что прошла ее дочь. Довериться ей было лучшим решением, которое я когда-либо принимала,– сказала Биби.

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