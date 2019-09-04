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Шоу "Рассмеши комика" возвращается в обновленном формате

Шоу "Рассмеши комика" возвращается в обновленном формате
08:55 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Отныне шоу будет выходить в неожиданном формате - станет не только развлекательным, но и социально направленным.

Недавно в Киеве состоялись съемки нового сезона юмористического проекта "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95", который вскоре увидят зрители "1+1". Судьями проекта будут Евгений Кошевой и Юрий Ткач, ведущий - Игорь Ласточкин. 

По словам одного из редакторов проекта Михаила Мартынюка, новый сезон "Рассмеши комика" решено было сделать благотворительным - выигранные средства будут потрачены на реализацию социальных проектов по всей Украине, например - создание детской площадки или инклюзивной сенсорной комнаты. Участники шоу будут объединяться в команды, каждая из которых будет представлять конкретный город и социальную инициативу, на воплощение которой они попытаются заработать деньги с помощью юмора.

"Всего у нас будет 8 команд, в каждом выпуске - представители таких городов: Киев, Одесса, Винница, Полтава, Хмельницкий, Луганск, Запорожье и Днепр", - говорит Михаил Мартынюк.

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И если раньше в "Рассмеши комика" обычно приходили попробовать свои силы люди из народа, то в новом сезоне эту возможность доверили профессиональным юмористам и звездам. В проекте зрители увидят уже известных юмористов, актеров, участников stand-up проектов и популярных медийных личностей, среди которых - Александр Пикалов, Влад Яма, Арсен Мирзоян, Дмитрий Коляденко, участницы "Женского Квартала" и др.

Также впервые за восемь лет существования программы появится "несгорающая сумма". Если участник после очередной минуты игры не сможет рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, у него все равно на счету остаются ранее заработанные деньги. Но если юмористам совсем не удастся рассмешить судей, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, за собственные средства.

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Рассмеши комика, Шоу, Смех, Юмор, Смешные шоу.
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