Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий решил примерить на себя образ любимца украинских женщин.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября в 21:00, состоялся второй эфир взрывного шоу "Танцы со звездами".

На балконе звездных пар встречал любимец всех "Волчиц" - Олег Винник. Певец поддерживал звезд и узнавал их реакцию на оценки от судей. Более того, исполнил свою самую известную песню.

Главным заданием нового этапа шоу "Танцы со звездами" - перевоплотиться в образы своих кумиров. Поэтому для выхода на паркет участник проекта Владимир Остапчук примерил блондинистый парик, яркий костюм красного цвета и не забыл о харизме, которой восхищается ведущий в артисте.

Под популярный украинский хит Винника "Волчица" вместе с Илоной Гвоздевой ведущий исполнил страстное танго. Песня и постановка пары спровоцировали настоящий шквал эмоций у зрителей зала, но в конце выступления судьи все же подметили, что паре не хватало артистизма, хотя профессиональных движений им все же не хватило. Поэтому Остапчук и Гвоздева получили 22 балла.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар кардинально сменила имидж. Она отрезала волосы ради проекта "Танці з зірками".