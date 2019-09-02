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Понедельник, 02.09.2019
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Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
17:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий решил примерить на себя образ любимца украинских женщин.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября в 21:00, состоялся второй эфир взрывного шоу "Танцы со звездами".

На балконе звездных пар встречал любимец всех "Волчиц" - Олег Винник. Певец поддерживал звезд и узнавал их реакцию на оценки от судей. Более того, исполнил свою самую известную песню.

Главным заданием нового этапа шоу "Танцы со звездами" - перевоплотиться в образы своих кумиров. Поэтому для выхода на паркет  участник проекта Владимир Остапчук примерил блондинистый парик, яркий костюм красного цвета и не забыл о харизме, которой восхищается ведущий в артисте.

Под популярный украинский хит Винника "Волчица" вместе с Илоной Гвоздевой ведущий исполнил страстное танго. Песня и постановка пары спровоцировали настоящий шквал эмоций у зрителей зала, но в конце выступления судьи все же подметили, что паре не хватало артистизма, хотя профессиональных движений им все же не хватило. Поэтому Остапчук и Гвоздева получили 22 балла.

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 "Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

 Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар кардинально сменила имидж. Она отрезала волосы ради проекта "Танці з зірками".

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Видео, Фото, Танцы со звездами, Пародия, Олег Винник, Владимир Остапчук, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019.
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