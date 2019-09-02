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Екатерина Кухар кардинально сменила имидж (Фото)

Екатерина Кухар кардинально сменила имидж (Фото)
08:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Екатерина Кухар отрезала волосы ради проекта Танці з зірками.

В воскресенье, 25 августа, состоялась долгожданная премьера шоу Танці з зірками. MARUV, Елена Кравец, Владимир Остапчук, Дзидзьо и другие продемонстрировали невероятные танцы, а ведущими стали веселый Юрий Горбунов и непревзойденная Тина Кароль. Танцевальные бои звезд продолжились во втором прямом эфире на телеканале 1+1.

Примечательно, что в судейский состав нового сезона вошли Екатерина Кухар, Влад Яма и Франсиско Гомес, которые прославились на весь мир невероятным талантом танца. На каждый прямой эфир они примеряют невероятные наряди, а временами совершенно меняют образ.

Так, Екатерина Кухар предстала в ярком розовом платье с новой прической – стильным каре. 

 
 
 
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Вам спиться, чи не спиться? #танціззірками #танцысозвездами #dancewiththestars

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Танці з зірками 2019": все подробности 2 выпуска нового сезона (Видео)

"Катюша вы сказочная! Мечтаю попасть на ваш балет! Верю, что мечты сбываются", "У Кати, кажется, всегда волосы были длинными. А с короткими вообще, как куколка!", "Вы, как всегда, украшение проекта. Восхищаюсь вашей красотой, острым умом и красноречием. Платье чудесное просто", "С нетерпением жду особенно ваших комментариев. Они бывают колкими, но такими уместными", "Новый имидж? Бомба!" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, только недавно Екатерина Кухар была вынуждена перенести свадьбу со своим мужем Александром Стояновым из-за плотного графика, как сразу же стало известно, что балерина сменила профессию.

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Знаменитости, Имидж, Танці з зірками, Екатерина Кухар.
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