Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото

Новости шоу бизнеса:На фото Наталья запечатлена на лужайке, в руках звезда держит книгу, которую, очевидно, читает.

В микроблоге популярной исполнительницы Натальи Могилевской появился новый пост. Звезда решила рассказать подписчикам, какие книги читает на досуге.

"Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься!" - написала Могилевская.

Артистка поведала, что в последнее время на нее произвели впечатление такие произведения: Томас Харрис "Я - о'кей, ты - о'кей", Доналд Уолш "Беседы с Богом", Робин Шарма "Монах, который продал свой Феррари", Майкл Ньютон "Путешествия души", Кийосаки "Бедный папа, богатый папа", Пайлот Баба "Кто я?" и "Гималаи говорят".

Поскольку исполнительница обратилась к фолловерам с просьбой посоветовать книги, которые оставили след в душе, фанаты с удовольствием стали перечислять свои любимые произведения.

На фотографии, которой Наталья сопроводила этот пост, она запечатлена в элегантном наряде белого цвета. Низ платья выполнен в технике плиссе. Верх аутфита имеет глубокое декольте, которое певица подчеркнула подвеской на длинной цепочке. В глубокий вырез топа видно, что Наталья не стала надевать бюстгальтер.

За три часа после публикации пост исполнительницы набрал более 12 тысяч лайков.