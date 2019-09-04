Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото

В микроблоге популярной исполнительницы Натальи Могилевской появился новый пост. Звезда решила рассказать подписчикам, какие книги читает на досуге.
"Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься!" - написала Могилевская.
Артистка поведала, что в последнее время на нее произвели впечатление такие произведения: Томас Харрис "Я - о'кей, ты - о'кей", Доналд Уолш "Беседы с Богом", Робин Шарма "Монах, который продал свой Феррари", Майкл Ньютон "Путешествия души", Кийосаки "Бедный папа, богатый папа", Пайлот Баба "Кто я?" и "Гималаи говорят".
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Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься! Доналд Уолш «Беседы с Богом» Майкл Ньютон «Путешествия души» Пайлот Баба «Кто я?» Пайлот Баба «Гималаи говорят» Томас Харрис «Я - #39;кей, ты - о'кей» Кийосаки «Бедный папа, богатый папа» Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари» А какие книги вы рекомендуете к прочтению и которые оставили след в вашей душе? #могилевская #натальямогилевская #моикниги #люблючитать #развитие #вдохновение
Поскольку исполнительница обратилась к фолловерам с просьбой посоветовать книги, которые оставили след в душе, фанаты с удовольствием стали перечислять свои любимые произведения.
На фотографии, которой Наталья сопроводила этот пост, она запечатлена в элегантном наряде белого цвета. Низ платья выполнен в технике плиссе. Верх аутфита имеет глубокое декольте, которое певица подчеркнула подвеской на длинной цепочке. В глубокий вырез топа видно, что Наталья не стала надевать бюстгальтер.
За три часа после публикации пост исполнительницы набрал более 12 тысяч лайков.