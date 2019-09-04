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Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото

Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото
09:44 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фото Наталья запечатлена на лужайке, в руках звезда держит книгу, которую, очевидно, читает.

В микроблоге популярной исполнительницы Натальи Могилевской появился новый пост. Звезда решила рассказать подписчикам, какие книги читает на досуге.

"Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься!" - написала Могилевская.

Артистка поведала, что в последнее время на нее произвели впечатление такие произведения: Томас Харрис "Я - о'кей, ты - о'кей", Доналд Уолш "Беседы с Богом", Робин Шарма "Монах, который продал свой Феррари", Майкл Ньютон "Путешествия души", Кийосаки "Бедный папа, богатый папа", Пайлот Баба "Кто я?" и "Гималаи говорят". 

 
 
 
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Привет всем! Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься! Доналд Уолш «Беседы с Богом» Майкл Ньютон «Путешествия души» Пайлот Баба «Кто я?» Пайлот Баба «Гималаи говорят» Томас Харрис «Я - #39;кей, ты - о'кей» Кийосаки «Бедный папа, богатый папа» Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари» А какие книги вы рекомендуете к прочтению и которые оставили след в вашей душе? #могилевская #натальямогилевская #моикниги #люблючитать #развитие #вдохновение

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Поскольку исполнительница обратилась к фолловерам с просьбой посоветовать книги, которые оставили след в душе, фанаты с удовольствием стали перечислять свои любимые произведения.

Наталья Могилевская рассказала о мистике в своей жизни 

На фотографии, которой Наталья сопроводила этот пост, она запечатлена в элегантном наряде белого цвета. Низ платья выполнен в технике плиссе. Верх аутфита имеет глубокое декольте, которое певица подчеркнула подвеской на длинной цепочке. В глубокий вырез топа видно, что Наталья не стала надевать бюстгальтер.

За три часа после публикации пост исполнительницы набрал более 12 тысяч лайков.

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Знаменитости, Звезда, Наталья Могилевская, Певица, Артистка.
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