Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)

Новости шоу бизнеса:Знаменитость обратился к пластическим хирургам и сделал неудачную операцию.

Голливудский актер Микки Рурк, который в свое время покорял мир харизмой и образом плохого парня, изменился до неузнаваемости.

Как сообщает Fox News, Микки Рурк стал приглашенным гостем утреннего британского шоу Good Morning Britain. Актер и бывший боксер давал интервью журналистам, находясь в своей квартире в Лос-Анджелесе. В прямом эфире Микки обсудил творчество и признался, что никогда не чувствовал себя знаменитым.

Я никогда не чувствовал, что нахожусь на вершине. Мой психиатр сказал мне: "Ты находился все время в пути вверх, а потом резко упал". Но когда ты не имеешь стабильной работы десятилетиями, и все начинает повторяться, то не чувствуешь, что многого достиг, – поделился Микки Рурк.

Несмотря на откровенные признания и ограниченное время на интервью 66-летний актер шокировал поклонников утренней телепрограммы своим видом. Люди засыпали страницу проекта и Twitter сообщениями об ужасном внешнем виде Микки Рурка. Очевидно, мужчина сделал неудачную операцию, поэтому его лицо выглядело очень натянуто и неестественно.

"Смущает его лицо – это просто ужас! Он был такой горячий в фильме" 9 1/2 недель", "Это уже не тот Микки", "Микки Рурк раньше был таким красивым. А теперь он выглядит абсолютно ужасно. Никогда не думал, что "плохой парень" подвергнется пластической хирургии Голливуда", "Кто это? Он точно не напоминает Микки Рурка", – написали шокированные пользователи сети.