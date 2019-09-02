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Кара Делевинь призналась, что моделинг мешал ей заниматся актерством

Кара Делевинь призналась, что моделинг мешал ей заниматся актерством
21:57 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Кара Делевинь дебютировала на большом экране в 2012 году в фильме Джо Райта "Анна Каренина".

На счету 27-летней британки десяток ролей, но каждый раз во время съемок она понимает, насколько тяжело ей перестраиваться из модели в актрису.

"Когда я снималась в своем первом фильме "Анна Каренина", Джо Райт постоянно подходил ко мне со словами: "Кара, ты снова позируешь, перестань пытаться выглядеть красиво"", - вспоминает Делевинь. По ее словам, когда дело доходит до актерской игры, опыт работы в модельном бизнесе только все портит.

Оказывается, профессиональные модели подсознательно чувствуют, где находится камера, и стараются всегда быть в центре. Но когда ты снимаешься в кино, то наоборот должен забыть о существовании камеры и вести себя непринужденно. Однако модели автоматически хотят выглядеть сексуальнее и выбирают более фотогеничные позы, что явно не идет на пользу съемочному процессу.

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Делевинь признается, что много работает над собой, чтобы одинаково успешно совмещать моделинг и актерство. И это ей действительно удается, она снялась в таких масштабных проектах, как "Валериан и город тысячи планет", "Отряд самоубийц". А на днях состоялась премьера нового фэнтезийного сериала "Карнивал Роу", где Кара перевоплотилась в фею-беженку, вторая главная роль досталась Орландо Блуму.

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Актриса, Кара Делевинь, Британская супермодель, Карнивал Роу.
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