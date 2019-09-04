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"На себя не похожа": Надя Дорофеева показала себя настоящую

"На себя не похожа": Надя Дорофеева показала себя настоящую
14:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева - одна из самых популярных украинских исполнительниц.

Надя Дорофеева снялась в новой фотосессии в очень дерзком образе.

Девушка стала иконой стиля для современной молодежи. В Инстаграм на нее подписано 4,6 млн человек. Кроме того, у певицы есть собственный бренд одежды и видеоблог на YouTube. Неповторимой чертой характера 29-летней Дорофеевой является ее непосредственность и жизнерадостность. Она никогда не скрывает своих эмоций, за что ее и любит публика.

Новое фото Нади Дорофеевой как раз показывает ее настоящую. На кадрах, которые знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети, она позирует с широко открытым от улыбки ртом в неординарной позе. На девушке надеты расклешенные черные штаны, белый топ с надписью и большие очки с розовыми стеклами и широкой оправой. 

 
 
 
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1-е фото - настроилась , 2- е - поехали, работаем ))) И по сложившейся традиции инста - 1 или 2???? и кто это придумал вообще ?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

"Первая фотка больше выражает тебя настоящую. Открыта и счастливая Надя. А второе фото, это твое состояние тела, красивое и сексуальное. Выражение лица дает об этом знать", "На второй фотки, выражение лица mood на сентябрь....", "Длинноногая икона стиля", "Как же приятно видеть снова, как Надюша улыбается", "Твои эмоции - что-то нереальное ))))" - обсуждают в Сети.

Стало известно, что на фото певица запечатлена в обновленном образе. Волосы, которые обычно у Нади коричневые — на фото оказались иссиня-черными, а также появилась челка.

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Знаменитости, Певица, Надя Дорофеева, Артистка, Время и Стекло.
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