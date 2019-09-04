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Среда, 04.09.2019
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Сексуальная Дженнифер Лопес показала тело в роскошном купальнике (Фото)

Сексуальная Дженнифер Лопес показала тело в роскошном купальнике (Фото)
15:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость показала, что и в 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст - это всего лишь цифра. 

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в белом купальнике с надписью Forever Young (вечно молодая) и накидке горчичного цвета. Пляжный лук выгодно подчеркивает спортивное тело Дженнифер.

Пикантный снимок сделан на яхте в Сент-Тропе, куда певица отправилась на отдых со своим женихом, 43-летним Алексом Родригесом. 

 
 
 
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St.Tropez 2019

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

Поработала на славу: Дженнифер Лопес показала откровенный снимок у пилона

Всего за несколько часов публикация собрала более двух миллионов лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники восхищаются подтянутой фигурой звезды и бронзовым загаром.

"Сейчас ты выглядишь круче, чем когда-либо", "Воистину вечно молодая", "Слишком много красоты", "Когда мне будет 50, я хочу выглядеть как она", "Невероятная и самая красивая", - пишут комментаторы.

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Все по теме:

Море, Отдых, Знаменитости, Отпуск, Дженнифер Лопес, Фото в купальнике, Пляжный лук.
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