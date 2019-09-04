Сексуальная Дженнифер Лопес показала тело в роскошном купальнике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитость показала, что и в 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст - это всего лишь цифра.

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в белом купальнике с надписью Forever Young (вечно молодая) и накидке горчичного цвета. Пляжный лук выгодно подчеркивает спортивное тело Дженнифер.

Пикантный снимок сделан на яхте в Сент-Тропе, куда певица отправилась на отдых со своим женихом, 43-летним Алексом Родригесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram St.Tropez 2019 Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 3 Сен 2019 в 10:01 PDT

Всего за несколько часов публикация собрала более двух миллионов лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники восхищаются подтянутой фигурой звезды и бронзовым загаром.

"Сейчас ты выглядишь круче, чем когда-либо", "Воистину вечно молодая", "Слишком много красоты", "Когда мне будет 50, я хочу выглядеть как она", "Невероятная и самая красивая", - пишут комментаторы.