Герцоги Сассекские публично почтили память Питера Линдберга

Внезапная смерть культового фотографа Питера Линдберга шокировала весь мир. Потерю прокомментировали и герцоги Сассекские, которые сотрудничали с ним при создании сентябрьского выпуска Vogue.
На официальной Instagram странице королевской четы появилось трогательное сообщение. Принц Гарри и Меган Маркл выразили соболезнования из-за потери и отметили талантливость фотографа Питера Линдберга. По их словам, именно он умел показать естественную красоту человека, не прикрывая ее плотным макияжем.
Работы Питера Линдберга почитаются во всем мире за то, что он умел показать суть темы и пропагандировал здоровые идеалы красоты... Герцогиня Сассекская ранее работала с Питером и лично выбрала его для съемки 15 женщин на обложку сентябрьского выпуска British Vogue, который она редактировала. Нет другого фотографа, которому бы она доверила воплощение этого содержательного проекта, - говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.
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Honouring the life and work of photographer Peter Lindbergh. His work is revered globally for capturing the essence of a subject and promoting healthy ideals of beauty, eschewing photoshopping, and preferring natural beauty with minimal makeup. The Duchess of Sussex had worked with Peter in the past and personally chose him to shoot the 15 women on the cover for the September issue of British Vogue, which she guest edited. There is no other photographer she considered to bring this meaningful project to life. “Forces for Change” was the one of the esteemed photographer’s final published projects. He will be deeply missed. Photo @therealpeterlindbergh / SussexRoyal
Известно, что сентябрьский выпуск был одним из последних проектов Питера Линдберга. Меган Маркл, которая была приглашенным редактором, сотрудничала с фотографом на протяжении нескольких месяцев. Она лично занималась подбором главных героинь для Vogue и контролировала процесс съемки, поэтому не могла обойти вниманием такую потерю.