Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Новости шоу бизнеса:В возрасте 74 лет из жизни ушел знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг.

О смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.

"С большой грустью сообщаем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении.

Линдберг сотрудничал с разными глянцевыми журналами, в том числе с Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire. Для русского издания он снял обложку с супермоделью Натальей Водяновой.

Именно Линдберг стал фотографом выпуска Forces For Change британского Vogue за сентябрь 2019 года, редактором которого стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Съемки проходили на трех континентах и в течение нескольких дней, Линдберг был единственным фотографом этого номера.

"Он заставляет всех чувствовать себя лучше", — говорил главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул.

Напомним, если взглянуть на цветы индийского художника, то можно подумать, что это цветы, только что сорванные в саду.