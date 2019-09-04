Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

О смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.
"С большой грустью сообщаем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении.
Линдберг сотрудничал с разными глянцевыми журналами, в том числе с Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire. Для русского издания он снял обложку с супермоделью Натальей Водяновой.
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It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.
Именно Линдберг стал фотографом выпуска Forces For Change британского Vogue за сентябрь 2019 года, редактором которого стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Съемки проходили на трех континентах и в течение нескольких дней, Линдберг был единственным фотографом этого номера.
"Он заставляет всех чувствовать себя лучше", — говорил главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул.
Напомним, если взглянуть на цветы индийского художника, то можно подумать, что это цветы, только что сорванные в саду.