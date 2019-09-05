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Экс-жена Виктора Павлика впервые рассказала о разводе (Фото)

Экс-жена Виктора Павлика впервые рассказала о разводе (Фото)
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:В Facebook женщина опубликовала сообщение, который уже успело всколыхнуть все отечественные СМИ.

После череды новостей о новой любви Виктора Павлика его жена решила рассказать правду об их разводе. Лариса Созаева заявила, что артист умолял ее простить все измены.

Лариса Созаева, с которой Виктор Павлик дважды шел к алтарю, заверила, что знала обо всех романах мужа. За 25 лет брака она прощала любимому это, однако его решение уйти из семьи стало окончательным завершением отношений.

"Подозревала ли я что-то? Конечно! Но я так устала от его приключений. До этого 5 лет в любовницах была Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса... Я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, обещая, что изменится, что больше не будет! Уходят ли от хороших жен? Конечно, уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!", – заявила Лариса Созаева. 

О Екатерине Репьяховой женщина также узнала немало фактов, которыми поделилась с подписчиками блога. По ее словам, девушка выросла в многодетной семье, которую содержала только мама. После завершения школы Екатерина Репьяхова поступила в вуз в Киеве и активно искала мужчину, который бы помогал ей. А вот история знакомства с Виктором Павликом, как утверждает Лариса, несколько отличается от той, которую пара рассказывает украинцам.

Что я о ней слышала? Примерно лет в 18 она влюбилась в мусульманина и приняла ислам. Любовь закончилась, и она вспомнила, что иудейка. Затем стала жить с китайцем, за его счет. Именно с ним она приезжала в Николаев на концерт Виктора. Приревновав, китаец с ней поссорился, и Виктор за свои деньги вызвал ей Бла-Бла-Кар и отправил на Киев, дав, конечно, свой номер телефона, – рассказала бывшая жена артиста.

Уже после этой ситуации между Репьяховой и Павликом вспыхнули чувства, поэтому артист начал водить молодую любовницу на концерты, в рестораны, давал ей деньги на такси и купил шубу. В то же время экс-жена певца признается: его дети и он сам вынуждены были экономить. За время ухаживаний Виктор Павлик потратил на концертного директора около 200 000 гривен. Кроме этого, он ликвидировал ее долг в 30 000 гривен.

Молодая возлюбленная Виктора Павлика поделилась нежным снимков

"За последних 12 лет ни у меня, ни у сына не было дней рождения в кафе или ресторане из-за отсутствия денег (он так говорил). Все ее праздники проходят исключительно в ресторанах, оплаченных Виктором. Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. На момент знакомства с Виктором у нее был долг в около 30 000 гривен. Он его погасил! Это со слов Виктора! Ее маме купил айфон, а его мама с телефоном б/у простой марки ... При этом он отказывал всем своим родным – детям, жене, маме, племяннице", – заявила Лариса Созаева.

Кроме этого, Виктор Павлик присылал ей пикантные фото, чтобы показать, что у него все в жизни прекрасно. В то же время своим друзьям певец охотно показывал снимки с Екатериной Репьяховой.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Виктор Павлик, Экс-жена Виктора Павлика.
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