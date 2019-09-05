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Четверг, 05.09.2019
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Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)

Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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После 5 месяцев декретного отпуска Меган Маркл готова вернуться к своим королевским обязанностям. Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды, предназначенную для благотворительного проекта. 

Из-за этого в СМИ каждый раз появлялись новости об увольнении очередной няни. Однако наконец герцогиня Сассекская нашла идеальную помощницу, которая будет ухаживать за ее сыном, когда сама Меган будет выполнять королевские обязанности. Инсайдеры People утверждают, что жена принца Гарри готова выйти из декретного отпуска и завершает последние приготовления к выпуску собственной линии одежды.

Запуск капсульной коллекции состоится в середине сентября 2019 года. Именно тогда Меган Маркл официально завершит свой декретный отпуск. 

О линейке одежды журналисты говорили еще 22 августа. Часть средств от продаж герцогиня Сассекская хочет передать Меган Маркл неожиданно посетила благотворительную организацию: видео организации Smart Works, находящейся под ее королевским патронатом. В сети Меган опубликовала видео, на котором видно, как она встречается с женщинами, которые обратились в организацию за помощью в трудоустройстве. Также герцогиня сама контролировала процесс пошива одежды: от эскизов до конечного результата. 

Когда вы заходите в Smart Works, вы видите стеллажи одежды и множество сумок и обуви. Однако иногда это может быть попурри с неподходящими размерами и цветами, не всегда правильным стилистическим выбором или диапазоном размеров. Чтобы помочь им в этом, мы пригласили бренды и моих друзей к разработке капсульной коллекции с более классическими вариантами гардероба для работы,– рассказала Меган Маркл в Vogue.  

 
 
 
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We love this video of Meghan, making a surprise visit to Smart Works charity ahead of the launch of a new capsule collection to empower disadvantaged women entering work: @sussexroyal

Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Также стало известно, что к благотворительному проекту присоединился и принц Гарри, который пригласил к сотрудничеству подругу и дизайнера Мишу Нону, а также представителей брендов Marks & Spencer, John Lewis, Jigsaw.

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Это не первый герцоги Сассекском в тандеме работают над проэктам. В июле Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска журнала British Vogue, который назвали "Сила перемен". В глянце она поставила вопрос экологии, а ее муж, принц Гарри, взял эксклюзивное интервью Максимум двое детей! – принц Гарри объяснил, почему не повторит историю своего брата у приматолога, этолога и антрополога Гудолл.

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Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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