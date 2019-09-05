Топ-модель по-украински 3 сезон: фото участниц реалити-шоу

Новости шоу бизнеса:Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале".На проект из тысячи претендентов выбрали 10 лучших девушек.

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале". На проект уже отобрали из тысячи претендентов пока что 10 лучших девушек, всего их должно быть 15. Какие девушки стали участницами 3 сезона ТМПУ – смотрите в материале.

Новый 3 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински" несколько отличается от предыдущих, так как в шоу принимают участие только девушки. В этом году от мужской компании эксперты решили отказаться. Этому поспособствовали и сами телезрители, которые в онлайн-режиме проголосовали за то, чтобы сезон был исключительно женским.

Также изменения претерпел состав экспертов. Конечно, как всегда, главным экспертом осталась украинская супермодель Алла Костромичева, известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк и один из лучших и авторитетных скаутов Украины Сергей Никитюк. Место четвертого судьи занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

После выхода 1 выпуска шоу мы узнали 10 участниц, которые прошли дальше. Среди них – Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Безкровная, Амина Доссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлия Биньковская, Екатерина Куличенко.

Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку – Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще пятеро участниц шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.

Участницы 3 сезона "Топ-модель по украински"

Наталья Масловская

Посмотреть эту публикацию в Instagram to school? Публикация от Наташа Масловская (@maslovskaya9) 5 Окт 2018 в 6:23 PDT

Мария Михеева

Посмотреть эту публикацию в Instagram [email protected] #актриса#модель#actress#model#style#modellifestyle#herečka Публикация от mashamiheeva (@masha__miheeva) 9 Ноя 2018 в 4:36 PST

Елизавета Безкровная

Посмотреть эту публикацию в Instagram спорт Публикация от Bezkovna lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta) 5 Мар 2019 в 11:17 PST

Амина Доссимбаева

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пустота Публикация от Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina) 22 Сен 2017 в 7:59 PDT

Екатерина Чечеленко

Ярина Самарик

Маргарита Верховцева

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Верховцева (@v.margo.v) 23 Мар 2019 в 9:42 PDT

Юлия Биньковская

Екатерина Куличенко

Даша Дидович

Напомним, еще перед стартом проекта было объявлено, что в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" будут участвовать только девушки. В 2019 году эксперты проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Владимир Демчинский – стремятся найти музу, которая бы могла вдохновлять на фэшн-свершения.