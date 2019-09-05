Скачать
Четверг, 05.09.2019
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Избран новый спортивный директор УХЛ
Избран новый спортивный директор УХЛ
Риз Уизерспун вызвали в суд: подробности
Риз Уизерспун вызвали в суд: подробности

Топ-модель по-украински 3 сезон: фото участниц реалити-шоу

Топ-модель по-украински 3 сезон: фото участниц реалити-шоу
17:28 Сегодня Телеграф https://24tv.ua https://www.instagram.com

Новости шоу бизнеса:Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале".На проект из тысячи претендентов выбрали 10 лучших девушек.

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале". На проект уже отобрали из тысячи претендентов пока что 10 лучших девушек, всего их должно быть 15. Какие девушки стали участницами 3 сезона ТМПУ – смотрите в материале.

Новый 3 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински" несколько отличается от предыдущих, так как в шоу принимают участие только девушки. В этом году от мужской компании эксперты решили отказаться. Этому поспособствовали и сами телезрители, которые в онлайн-режиме проголосовали за то, чтобы сезон был исключительно женским.

 Также изменения претерпел состав экспертов. Конечно, как всегда, главным экспертом осталась украинская супермодель Алла Костромичева, известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк и один из лучших и авторитетных скаутов Украины Сергей Никитюк. Место четвертого судьи занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

После выхода 1 выпуска шоу мы узнали 10 участниц, которые прошли дальше. Среди них – Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Безкровная, Амина Доссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлия Биньковская, Екатерина Куличенко.

Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку – Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще пятеро участниц шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.

Участницы 3 сезона "Топ-модель по украински"

 Наталья Масловская

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

to school?

Публикация от Наташа Масловская (@maslovskaya9)

Мария Михеева

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

[email protected] #актриса#модель#actress#model#style#modellifestyle#herečka

Публикация от mashamiheeva (@masha__miheeva)

Елизавета Безкровная

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 спорт

Публикация от Bezkovna lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta)

Амина Доссимбаева

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пустота

Публикация от Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

Екатерина Чечеленко

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The honor of being part of the great #топмодельпоукраински3 #ufw #tbt

Публикация от Kate Chechelenko

Ярина Самарик

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Усе життя я була пацанкою, мала хлопчачі риси, займалася карате й носила чоловічий одяг Але одного дня, культурно допиваючи пляшку пива, у не менш культорному падіку Львова, я вирішила серйозно задуматися над власним майбутнім. На той момент алкоголь замінив спортивні амбіції та вщент зруйнував тодішні погляди на світ Я усвідомила потребу віднайти ціль, що буде мене мотивувати. Саме моделінг змусив розпочати нове життя Ви запитаєте: «Чому модель?» -тому, що це була недосяжна мрія, яка заставила кинути виклик самій собі Я нереально вдячна експертам, що дали мені цей шанс і відкрили новий світ. А яким для мене він виявився, ви побачите зовсім скоро, обіцяю - буде гаряче

#тмпу3#топмодельпоукраински#тмпу

Публикация от Ярина Самарик (@yara_samaryk695)

 Маргарита Верховцева

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Маргарита Верховцева (@v.margo.v)

 Юлия Биньковская

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну як Вікторія Сікрет не виставить фоточку з першого ефіру ТМПУ в образі Victoria’s Secret  #тмпу #топмодельпоукраински #тмпу3

Публикация от  Julia KLEO  (@julia_binkovska)

 Екатерина Куличенко

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем привет котики. Хочу с вами познакомиться Я Куличенко Екатерина -в узких кругах Тетя Мотя Так как мы становимся с вами очень близки ,можете называть Меня Мотя Мне 25 лет,я безумно обожаю ТМПУ смотрела все сезоны Мой риск подарил мне билет на ТМПУ-3 я безумно счастлива,я мечтать о таком не могла))) Я НАДЕЮСЬ ЧТО СМОГУ ВАС ВДОХНОВИТЬ

@pidsluhano_topmodels @topmodel_ukrain @topmodels_ukraine #топмодельплукраински3 #tetya_mottya

 

Публикация от Екатерина Куличенко (@tetya_mottya_)

 Даша Дидович 

Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск: кто прошел кастинг (Фото, Видео)

Напомним, еще перед стартом проекта было объявлено, что в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" будут участвовать только девушки. В 2019 году эксперты проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Владимир Демчинский – стремятся найти музу, которая бы могла вдохновлять на фэшн-свершения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Топ-модель, супермодель, Модели, Супермодель по-украински, Алла Костромичева, Моделинг, Топ-модель по-украински.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
02 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
03 В украинский прокат выходит фильм "Оно 2"
04 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Эффективно сбрасываем вес после 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туск и Юнкер поздравили Гончарука и пригласили на встречу
Туск и Юнкер поздравили Гончарука и пригласили на встречу
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
В зоне ООС погиб боец полка &quot;Азов&quot;
В зоне ООС погиб боец полка "Азов"
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь