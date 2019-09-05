Топ-модель по-украински 3 сезон: фото участниц реалити-шоу

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 3 сезон стартовало 30 августа на "Новом канале". На проект уже отобрали из тысячи претендентов пока что 10 лучших девушек, всего их должно быть 15. Какие девушки стали участницами 3 сезона ТМПУ – смотрите в материале.
Новый 3 сезон реалити-шоу "Топ-модель по-украински" несколько отличается от предыдущих, так как в шоу принимают участие только девушки. В этом году от мужской компании эксперты решили отказаться. Этому поспособствовали и сами телезрители, которые в онлайн-режиме проголосовали за то, чтобы сезон был исключительно женским.
Также изменения претерпел состав экспертов. Конечно, как всегда, главным экспертом осталась украинская супермодель Алла Костромичева, известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк и один из лучших и авторитетных скаутов Украины Сергей Никитюк. Место четвертого судьи занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.
После выхода 1 выпуска шоу мы узнали 10 участниц, которые прошли дальше. Среди них – Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Безкровная, Амина Доссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлия Биньковская, Екатерина Куличенко.
Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку – Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще пятеро участниц шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.
Наталья Масловская
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Мария Михеева
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[email protected] #актриса#модель#actress#model#style#modellifestyle#herečka
Елизавета Безкровная
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Амина Доссимбаева
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Екатерина Чечеленко
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The honor of being part of the great #топмодельпоукраински3 #ufw #tbt
Ярина Самарик
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Усе життя я була пацанкою, мала хлопчачі риси, займалася карате й носила чоловічий одяг Але одного дня, культурно допиваючи пляшку пива, у не менш культорному падіку Львова, я вирішила серйозно задуматися над власним майбутнім. На той момент алкоголь замінив спортивні амбіції та вщент зруйнував тодішні погляди на світ Я усвідомила потребу віднайти ціль, що буде мене мотивувати. Саме моделінг змусив розпочати нове життя Ви запитаєте: «Чому модель?» -тому, що це була недосяжна мрія, яка заставила кинути виклик самій собі Я нереально вдячна експертам, що дали мені цей шанс і відкрили новий світ. А яким для мене він виявився, ви побачите зовсім скоро, обіцяю - буде гаряче
Маргарита Верховцева
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Юлия Биньковская
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Ну як Вікторія Сікрет не виставить фоточку з першого ефіру ТМПУ в образі Victoria’s Secret #тмпу #топмодельпоукраински #тмпу3
Екатерина Куличенко
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Всем привет котики. Хочу с вами познакомиться Я Куличенко Екатерина -в узких кругах Тетя Мотя Так как мы становимся с вами очень близки ,можете называть Меня Мотя Мне 25 лет,я безумно обожаю ТМПУ смотрела все сезоны Мой риск подарил мне билет на ТМПУ-3 я безумно счастлива,я мечтать о таком не могла))) Я НАДЕЮСЬ ЧТО СМОГУ ВАС ВДОХНОВИТЬ
@pidsluhano_topmodels @topmodel_ukrain @topmodels_ukraine #топмодельплукраински3 #tetya_mottya
Даша Дидович
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Как думаете, далеко ли дойдёт в проекте победительница онлайн-кастинга ? @tiny.dasha Будете за неё держать кулачки ? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6
Напомним, еще перед стартом проекта было объявлено, что в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" будут участвовать только девушки. В 2019 году эксперты проекта – Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Владимир Демчинский – стремятся найти музу, которая бы могла вдохновлять на фэшн-свершения.